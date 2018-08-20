20 августа 2018 года

В Оренбуржье проведут аукцион для рыбоводов

Средневолжское теруправление Росрыболовства выставило на торги семь рыбоводных участков в Оренбургской области. Заявки принимаются до 1 октября, аукцион пройдет 9 октября в Самаре.

Согласно аукционной документации, участки предназначены для пастбищной и индустриальной аквакультуры. РВУ расположены на прудах и водохранилищах в Беляевском, Бузулукском, Домбравском и Красногвардейском районах, а также Гайском городском округе. Площадь участков - от 1 до 1200 га, сообщает корреспондент Fishnews.

Все РВУ предоставляются на условиях обособленного водопользования. Победители аукциона получат право заключить договоры пользования на 25 лет.

Fishnews