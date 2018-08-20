20 августа 2018 года

Браконьеров поймали благодаря «Одноклассникам»

Пограничники Забайкальского края вычислили двоих любителей запретной рыбалки в поселке Приаргунск. После того, как правоохранители сняли незаконно установленные сети, их владельцы возмутились произошедшим в социальной сети.

Двое жителей Приаргунска написали через «Одноклассники» анонимное обращение к начальнику погранслужбы в поселке. Авторы сообщения протестовали против снятия незаконно установленных 100 м сетей.

Вернуть снасти обратно не удалось. Вместо этого незадачливые рыболовы получили решение суда об административном штрафе в 2 тыс. рублей каждому по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства), а также конфискации орудий лова, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Забайкальскому краю.

В погрануправлении напомнили: по правилам рыболовства для Байкальского бассейна при любительской и спортивной рыбалке использование всех типов сетей запрещено.

Fishnews