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Анализ улова на межплотинном участке Пролетарского водохранилища. Фото пресс-службы АзНИИРХ

Раки Ростовской области хорошо проводят лето

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства провели мониторинг запасов раков в бассейне реки Сал и Манычских водохранилищах. По результатам исследований состояние популяций признали удовлетворительным, условия обитания – благоприятными.

В период с 23 июля по 3 августа ученые АзНИРХ провели две полевые экспедиции в бассейне реки Сал и водохранилищах Манычского каскада. Особенностью текущего года стал аномально жаркий июнь. Быстрый прогрев воды способствовал развитию погруженной водной растительности – преимущественно роголистника Он является излюбленным кормом раков и надежным убежищем для подрастающей молоди.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в летний период заморных явлений не наблюдалось. Ржавопятнистое заболевание встречалось в слабовыраженной форме на некоторых станциях в бассейне Сала и в Веселовском водохранилище.

Линька промысловых особей носила растянутый характер. От 10% раков (в бассейне реки Сал) до 40% (в Усть-Манычском водохранилище) в период исследований находились на разных стадиях линьки. Общая плотность популяций была наибольшей в бассейне Сала, далее по убывающей в Пролетарском, Веселовском и Усть-Манычском водохранилищах. Показатели плотности аналогичны зафиксированному летом 2017 г уровню.
По результатам летних экспедиционных исследований состояние популяций раков в водоемах в целом оценивается как удовлетворительное. Условия обитания для раков всех возрастов были благоприятными.

Fishnews

  • Анализ улова на межплотинном участке Пролетарского водохранилища. Фото пресс-службы АзНИИРХ
  • Анализ промыслового улова в Усть-Манычском водохранилище. Фото пресс-службы АзНИИРХ
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