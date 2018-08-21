21 августа 2018 года

Раки Ростовской области хорошо проводят лето

Специалисты Азовского НИИ рыбного хозяйства провели мониторинг запасов раков в бассейне реки Сал и Манычских водохранилищах. По результатам исследований состояние популяций признали удовлетворительным, условия обитания – благоприятными.

В период с 23 июля по 3 августа ученые АзНИРХ провели две полевые экспедиции в бассейне реки Сал и водохранилищах Манычского каскада. Особенностью текущего года стал аномально жаркий июнь. Быстрый прогрев воды способствовал развитию погруженной водной растительности – преимущественно роголистника Он является излюбленным кормом раков и надежным убежищем для подрастающей молоди.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в летний период заморных явлений не наблюдалось. Ржавопятнистое заболевание встречалось в слабовыраженной форме на некоторых станциях в бассейне Сала и в Веселовском водохранилище.

Линька промысловых особей носила растянутый характер. От 10% раков (в бассейне реки Сал) до 40% (в Усть-Манычском водохранилище) в период исследований находились на разных стадиях линьки. Общая плотность популяций была наибольшей в бассейне Сала, далее по убывающей в Пролетарском, Веселовском и Усть-Манычском водохранилищах. Показатели плотности аналогичны зафиксированному летом 2017 г уровню.

По результатам летних экспедиционных исследований состояние популяций раков в водоемах в целом оценивается как удовлетворительное. Условия обитания для раков всех возрастов были благоприятными.

Fishnews