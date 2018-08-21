21 августа 2018 года

Весам для уловов поверка не требуется

Два арбитражных суда установили, каким приборам на борту промыслового судна необходима поверка, а каким – нет. Сторонами разбирательства выступили ПАО «Мурманский траловый флот» и региональное подразделение Росстандарта.

В сентябре 2017 г. Росстандарт проверил средства измерения на девяти судах МТФ, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на судебные материалы. Проверяющие сочли, что предприятие не обеспечило в установленном порядке поверку приборов на этих судах. В частности, претензии касались манометров, мановакууметров технических, амперметров, вольтметров, частотомеров, мегаомметров, ваттметров, а также термометров для измерения температуры в толще мороженой рыбы. На эти приборы было нанесено только клеймо о калибровке (менее официальной процедуре). Требование о поверке было выставлено также в отношении весов для взвешивания уловов, к которым на судах не нашлось юстировочных гирь.

Суд вынес решение, что требования по поверке распространяются на те средства измерения, неточность показаний которых может быть опасна для судна, груза, здоровья и жизни людей, а также окружающей среды. В этот список попали манометры, мановакууметры технические, амперметры, вольтметры, мегаомметры и ваттметры. В то же время суд исключил из перечня частотомеры, используемые для обслуживания радиоэлектронного оборудования.

Отдельно разбирался вопрос о термометрах для измерения температуры мороженой рыбы и весах для уловов. Представители Росстандарта настаивали, что эти приборы также подлежат поверке, как используемые в торговых операциях. Представители МТФ же заявляли, что рыба на борту промыслового судна – не товар, а водный биоресурс и непосредственно предприятие торговлей (то есть реализацией рыбопродукции населению) не занимается. Суд согласился с позицией рыбаков.

Решение арбитражного суда первой инстанции было проверено и оставлено в силе Тринадцатым апелляционным судом (Санкт-Петербург).

Fishnews