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Дальневосточная сардина (иваси)

Целебные свойства иваси подтвердили исследования

Специалисты ТИНРО-Центра организовали клинические испытания консервов из дальневосточной сардины (иваси). Тесты на добровольцах показали выраженный положительный эффект.

Результаты исследований выявили, что ежедневное употребление консервированной сардины снижает общий уровень холестерина, положительно влияет на функцию печени, а также усиливает действие медицинских препаратов, препятствующих развитию сердечно-сосудистых заболеваний.

Этими удивительными свойствами сардина обязана высокому содержанию полиненасыщенных жирных кислот группы омега-3. Однако ранее консервная продукция из иваси никогда не имела статуса лечебной и профилактической, рассказала заведующая лабораторией ТИНРО-Центра, доктор биологических наук Лидия Шульгина.

Химический состав и перспективы использования дальневосточной сардины для специального питания ученые проводили более 30 лет назад, в последний период высокой численности этой рыбы. Сейчас рост запасов иваси и возобновление ее промысла позволяют обеспечить достаточный объем сырья для массового производства продукции, поэтому специалисты продолжили начатые в СССР работы.

«Сейчас целесообразно актуализировать результаты, выполнить исследования уже для новой продукции, – отметила Лидия Шульгина. – Проведение клинических испытаний – это необходимое условие для того, чтобы пищевой продукт получил статус специализированного для лечебного, профилактического и диетического питания и был внесен в государственный реестр».

В течение месяца пациентам Краевой клинической больницы № 2 и группе здоровых добровольцев давали ежедневно норму консервов из сардины-иваси и наблюдали за динамикой показателей здоровья до и после включения нового блюда в рацион.

Исследования показали, что уровень общего холестерина в крови участников испытаний снизился. Как сообщили Fishnews в пресс-службе института, в первую очередь уменьшилось содержание «опасных» липопротеидов низкой и очень низкой плотности – сложных белков. Их избыток приводит к появлению атеросклеротических бляшек в сосудах. Одновременно повысился уровень «полезных» липопротеидов высокой плотности, которые выводят холестерин из тканей в печень, где он утилизируется. Причем эти положительные изменения отмечали как у здоровых добровольцев, так и у пациентов с атеросклеротическим поражением сосудов сердца, обратили внимание в ТИНРО-Центре.

Кроме того, анализы крови у пациентов показали значительное повышение эффективности действия статинов – лечебных препаратов, снижающих уровень холестерина в крови.

Также благодаря высокому содержанию в сардине фосфолипидов у пациентов заметно снижалась активность печеночных ферментов. Обследования свидетельствовали об улучшении работы печени и восстановлении ее клеток (мембраностабилизирующем эффекте).

«Сардину выгодно отличает от ее ближайшей родственницы сельди или хорошо знакомой сайры в консервах именно идеальный баланс жирокислотного состава, докозагексаеновой и эйкозапентаеновой кислот, – подчеркнула Лидия Шульгина. – Всего 100 г данной консервной продукции из сардины достаточно, чтобы покрыть суточную потребность кислот омега-3».

Следующим шагом для получения продукцией статуса лечебной профилактической будет ее анализ в специализированной лаборатории Института комплексных проблем гигиены Федерального научного центра гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана.

Fishnews
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