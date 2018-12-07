07 декабря 2018 года

ЕАЭС развивает связи с Китаем и Ираном

Участники заседания Высшего евразийского экономического совета приняли решение о вступлении в силу соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли с Ираном.

Решения о вступлении в силу соглашений с КНР и Ираном подписаны по итогам заседания Высшего евразийского экономического совета. Международную встречу провел в Санкт-Петербурге президент Владимир Путин.

Соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли с Ираном, Евразийский экономический союз заключил в мае.

Цель соглашения с КНР – создать основы для дальнейшего развития экономических отношений между сторонами, сообщает корреспондент Fishnews. Предусматривается сотрудничество в таможенной сфере, договоренности в области защиты интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли и т.д. Отдельная глава посвящена отраслевому сотрудничеству.

Соглашение с Ираном подразумевает два этапа создания зоны свободной торговли. Сначала будет действовать временное соглашение. За три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Россия ратифицировала временное соглашение в конце ноября. Договор предусматривает первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. В список тарифных обязательств ЕАЭС вошли в том числе лососевые и креветки.

Высший евразийский экономический совет – высший орган Евразийского экономического союза. Его решения являются обязательными для исполнения во всех государствах-членах ЕАЭС. Сейчас в состав объединения входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Fishnews