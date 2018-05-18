18 мая 2018 года

ЕАЭС договорился о сотрудничестве с Китаем и Ираном

Сразу два соглашения с зарубежными партнерами заключил 17 мая Евразийский экономический союз – о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР и Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли, с Ираном.

Оба документа были подписаны 17 мая в рамках Астанинского экономического форума в Казахстане. С российской стороны свою подпись под соглашениями поставил и.о. заместителя председателя правительства Дмитрий Козак.

Развитие отношений с Китаем

Цель соглашения с Китаем – создать основы для дальнейшего развития экономических отношений между сторонами. Предусматривается сотрудничество в таможенной сфере, договоренности в сфере защиты интеллектуальной собственности, конкуренции, электронной торговли и т.д., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на текст документа, опубликованный на сайте Евразийской экономической комиссии.

Отдельная глава посвящена отраслевому сотрудничеству. Стороны договорились развивать взаимодействие в области сельского хозяйства, энергетики, транспорта, промышленной кооперации, информационно-коммуникационной инфраструктуры, технологий и инноваций, финансов и окружающей среды.

Товарооборот между странами ЕАЭС и Китаем в 2017 г. составил более 100 млрд долларов. Причем экспорт из стран союза в КНР в прошлом году вырос на 40%, рассказали в пресс-службе ЕЭК.

Договоренности с Ираном

Соглашение с Ираном подразумевает два этапа создания зоны свободной торговли. Сначала будет действовать временное соглашение. За три года планируется договориться по полноформатному соглашению о ЗСТ между Евразийским экономическим союзом и Ираном. Соглашение о зоне свободной торговли охватит уже практически всю товарную номенклатуру, отметили в пресс-службе ЕЭК.

«Сейчас в соглашение включен первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу, – рассказал председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян. – Соглашение охватывает 50% объема взаимной торговли, что, безусловно, говорит о значимости и серьезности договоренностей».

В перечень для ЕАЭС войдут мясная и масложировая продукция, отдельные виды кондитерских изделий и шоколада, а также металлы, косметика, отдельные виды электронного и механического оборудования.

Иранской стороне будут предоставлены тарифные преференции по развернутому списку продовольствия, в первую очередь овощам, фруктам, сухофруктам, а также строительным материалам, посуде, коврам, некоторым изделиям из цветных металлов.

«Помимо снижения импортных пошлин, временное соглашение предусматривает соблюдение сторонами основополагающих принципов международной торговли. Прописана схема, аналогичная нормам ВТО, что налагает обязательства и требования на Иран, несмотря на отсутствие у наших партнеров членства в ВТО», – сообщил Тигран Саркисян.

Также достигнута договоренность не применять необоснованные нетарифные меры, ограничивающие торговлю, в отношении товаров, которые перечислены в соглашении.

Fishnews