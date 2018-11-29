29 ноября 2018 года

Торговля с Ираном пойдет по новым правилам

Россия ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли между ЕАЭС и Ираном. Договор направлен на упрощение взаимной торговли и распространяется в том числе на поставки из Ирана рыбы и морепродуктов.

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Ираном, с другой. Договор был подписан в мае 2018 г. в Астане.

Соглашение предусматривает первоочередной перечень товаров, по которым ввозные пошлины во взаимной торговле будут снижены или устранены после вступления документа в силу. Как сообщает корреспондент Fishnews, в список тарифных обязательств ЕАЭС вошли в том числе лососевые и креветки.

Не позже чем через три года с даты вступления соглашения в силу стороны рассчитывают заключить полноформатное соглашение о свободной торговле.

В состав Евразийского экономического союза сейчас входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.

Fishnews