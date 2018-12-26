26 декабря 2018 года

Бохайский залив «избавили» от рыбных запасов

В заливе Бохайвань (в КНР его называют Бохайским морем) практически не осталось крупной рыбы из-за перелова и загрязнения. Соответствующий доклад подготовил один из подкомитетов Всекитайского собрания народных представителей.

В докладе также говорится, что популяции мелких рыб значительно сократились, пишет информагентство Caixin. По его данным, некоторые акватории являются мертвыми в буквальном смысле: там вообще не обнаружено следов морских обитателей.

Как сообщает корреспондент Fishnews, причиной бедственного положения экосистемы называют чрезмерную эксплуатацию морских биоресурсов и загрязнение воды отходами многочисленных производств.

Такая ситуация характерна не только для Бохайского залива – запасы гидробионтов у берегов КНР в целом сокращаются. Это заставляет китайских рыбаков заниматься нелегальным промыслом в исключительных экономических зонах других государств.

Во время недавнего саммита «Большой двадцатки» (G20) в Буэнос-Айресе Министерство сельского хозяйства КНР выпустило специальный приказ, запрещающий китайским рыболовным судам вторгаться в воды Аргентины.

Китайский экспедиционный рыболовный флот сейчас является крупнейшим и насчитывает более 3,4 тыс. судов (в 17 раз больше, чем у США). При этом промысловики республики не только стремятся накормить родину, но и играют заметную роль на мировом рынке.

Такие непомерные аппетиты уже вызвали волну протеста в странах Африки и Южной Америки, куда чаще всего наведываются китайские рыбаки. Реакция мировой общественности уже заставила Минсельхоз КНР анонсировать план по сокращению числа добывающих судов до 3 тыс. к 2021 г., отмечает Radio Free Asia. Кроме того, в Китае предпринимается ряд мер по восстановлению популяций рыб в крупнейших водоемах.

Fishnews