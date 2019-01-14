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Мурманские пограничники задержали автомобиль с грузом незаконно добытого камчатского краба. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району

«Бытовой» улов перехватили в Заполярье

Мурманские пограничники задержали на побережье автомобиль с грузом незаконно добытого камчатского краба. Общий вес продукции, изъятой у браконьеров, составил около 180 кг.

Незаконный улов трое местных жителей попытались вывезти с побережья губы Пала Кольского залива в микроавтобусе. Однако машину остановили сотрудники Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. В результате досмотра в салоне автомобиля обнаружено 166 секций камчатского краба общим весом 181 кг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления, браконьерскую продукцию и автомобиль изъяли, нарушителей задержали.

По предварительным оценкам, ущерб, причиненный водным биоресурсам, составил около 1,2 млн рублей. В отношении браконьеров возбуждены административные дела по ч. 2 ст. 8.17 КоАП (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство), ведется расследование.

Fishnews

  • Мурманские пограничники задержали автомобиль с грузом незаконно добытого камчатского краба. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
  • Общий вес изъятой у браконьеров продукции составил около 180 кг. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
  • Автомобиль правоохранители изъяли. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
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