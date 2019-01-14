14 января 2019 года

Александр Фомин: Налоговые изменения помогут очистить рынок от «серых схем»

Изменения в налоговом законодательстве в части перехода на уплату НДС для плательщиков единого сельхозналога – это очередной шаг к прозрачному налогообложению, повышению легальности и качества продукции, полагают в Рыбной ассоциации.

С 1 января 2019 г. предусмотрен переход плательщиков единого сельхозналога на уплату НДС. В целом это нововведение можно расценивать как положительный шаг, заявил Fishnews вице-президент Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка (Рыбной ассоциации) Александр Фомин.

Он отметил, что, к сожалению, схема с ЕСХН для рыбодобывающих предприятий не работала исключительно как поддержка малого и среднего бизнеса. «Нередко эта льгота использовалась для реализации «серых схем», когда компании начинали продавать якобы с НДС ту рыбу, которая на самом деле была произведена без уплаты налога на добавленную стоимость. Ситуация усугублялась тем, что в длинной цепочке перепродаж невозможно было выяснить, на каком этапе «терялся» этот НДС. В результате серьезные проблемы возникали у конечных продавцов, особенно у крупного бизнеса, когда налоговая в ходе проверки обнаруживала нестыковки: все штрафы начислялись именно проверяемой организации», – обрисовал прежнюю картину представитель объединения.

«Да и сам подход, когда рыба продается в двух режимах налогообложения, был неправильным», – считает Александр Фомин.

По его словам, в 2019 г. ситуация должна кардинально измениться. Хотя, как отметили в Рыбной ассоциации, пока еще остается лазейка в законодательстве для малых предприятий с небольшим годовым оборотом капитала, которые, как правило, не проверяются налоговыми органами. «Но мы надеемся, что в целом случаев ухода от уплаты НДС больше не будет. Более того, по информации самой налоговой, уже в прошлом году, когда бизнес получил сигнал от государства, количество нарушений такого рода сократилось, и я думаю, в текущем году они сойдут на нет», – поделился мнением вице-президент объединения.

Что касается потребителей, то, уверен Александр Фомин, большая часть населения изменений не почувствует. В результате использования «серых схем» для потребителей цена на определенные группы товаров могла быть несколько ниже в небольших торговых точках или на рынках, чаще стихийных, – там, где сложно обеспечить прозрачное налогообложение. Причем, по словам представителя ассоциации, в столичных регионах, особенно в городах, доля подобной неорганизованной торговли невелика.

«Но в любом случае надо понимать, что продажа и приобретение продукции по «серым схемам», без уплаты налогов, – это то же самое, что оборот браконьерской продукции. Сегодня, благодаря изменениям в законодательстве, сделан очередной шаг к прозрачному налогообложению в отрасли, улучшению организации торговли и сохранению качества рыбы в том числе. Даже несмотря на то что цена на продукцию в ряде случаев может несколько подняться, это будет более высокая гарантия того, что потребитель приобретает качественную и легально добытую рыбу», – подчеркнул вице-президент Рыбной ассоциации.

Fishnews