29 января 2019 года

Как вернуться живым с зимней рыбалки

О том, как не превратить увлечение подледным ловом в трагедию, помочь тонущему и самому выбраться из полыньи, рассказал главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

Этой зимой в Приморье сложилась не свойственная для региона ледовая обстановка – такой не было уже 15 лет. Главный государственный инспектор краевой ГИМС МЧС России Леонид Маковецкий обратился к гражданам с призывом не выходить на лед.

«Лед морских прибрежных акваторий стал припаями. Между льдинами образовались большие расстояния, которые также имеют припаи. К сожалению, люди, выходящие на лед за очередным уловом, не обращают на это внимание. В связи с отсутствием снега на льду присутствует темный покров, человек идет по ледовому полю, думая, что оно сформировано, и внезапно начинает уходить под воду», – предостерег специалист.

Однако призывам МЧС и здравому смыслу вняли не все: уже на следующий день, 27 января, во Владивостоке спасателям пришлось снимать с оторвавшейся льдины двух уплывших рыбаков.

Накануне в интервью Fishnews Леонид Маковецкий напомнил, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если вы сами провалились.

«Если вы провалились – прежде всего, сориентируйтесь, откуда вы пришли. Не надо делать резких движений, нужно попытаться выбраться на тот же путь, не вставая, лежа, перекатами. Откатитесь подальше от проруби и только после этого попытайтесь встать. Естественно, выбираясь из проруби, надо расставлять пошире руки и ноги пошире, попытаться сбросить верхнюю одежду, чтобы она вас не тянула обратно в воду», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС.

Он обратил внимание, на простую, но важную вещь, которую необходимо иметь с собой – обыкновенный свисток. «Выходя на лед, повесьте его на шею или положите в нагрудный карман. В ледяной воде кричать, звать на помощь очень проблематично: холодно, уходят силы, крик может унести ветром. Если провалились, потихоньку, не затрачивая больших усилий, посвистите. Если рядом есть люди, они обязательно обратят внимание на свист», – отметил Леонид Маковецкий.

Оказать помощь тонущему, по словам специалиста, предельно просто: «Надо лечь возле места, где провалился человек, подползти, снять шарф, бросить тонущему. Если шарф короткий, свяжите его с курткой или свитером. Сейчас многие рыболовы-любители берут с собой конец Александрова, он входит и в комплект ящиков, которые продаются специально для зимней рыбалки. Это трос с петлей и мягким утяжелителем. Мы проводили соответствующую акцию среди рыбаков, такое спасательное средство практически у всех уже есть, как и спички, и небольшой запас пресной воды».

Записывать в мобильник какие-то специальные телефоны нет смысла, просто наберите 112, вам обязательно ответят и скоординируют.

Также Леонид Маковецкий подчеркнул, что при выезде на рыбалку семьей надо особо пристально следить за детьми. «Для ребенка это целое приключение, сильные эмоции, при большом количестве людей потеряться можно очень быстро: забежал за одного человека, за другого... Были случаи, когда приходилось делать рассылку по рыбакам через операторов мобильной связи, - сообщил представитель МЧС. - К счастью, детей быстро находили».

Глава региональной ГИМС уверен, что бдительность никогда не бывает лишней. «Ведь у нас такой рельеф – все дома на высоте, сейчас очень много высоток выходит окнами на бухты. И граждане часто что-то замечают, нам поступают звонки вроде: «Я из такого-то дома, видел, что напротив на льду сидел рыбак, а теперь его нет. Возможно, провалился!» Мы отрабатываем все такие сигналы, – рассказал Леонид Маковецкий. – Иногда, конечно, издалека человека путают, например, с орланом, но это нормальное явление, спасибо людям, что они так ответственно относятся. Не раз бывало: человека оторвало на льдине и потихоньку уносит, а он и не замечает, потому что низко находится».

Fishnews