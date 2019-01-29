Новости
Сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Приморскому краю

Как вернуться живым с зимней рыбалки

О том, как не превратить увлечение подледным ловом в трагедию, помочь тонущему и самому выбраться из полыньи, рассказал главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю Леонид Маковецкий.

Этой зимой в Приморье сложилась не свойственная для региона ледовая обстановка – такой не было уже 15 лет. Главный государственный инспектор краевой ГИМС МЧС России Леонид Маковецкий обратился к гражданам с призывом не выходить на лед.

«Лед морских прибрежных акваторий стал припаями. Между льдинами образовались большие расстояния, которые также имеют припаи. К сожалению, люди, выходящие на лед за очередным уловом, не обращают на это внимание. В связи с отсутствием снега на льду присутствует темный покров, человек идет по ледовому полю, думая, что оно сформировано, и внезапно начинает уходить под воду», – предостерег специалист.

Однако призывам МЧС и здравому смыслу вняли не все: уже на следующий день, 27 января, во Владивостоке спасателям пришлось снимать с оторвавшейся льдины двух уплывших рыбаков.

Накануне в интервью Fishnews Леонид Маковецкий напомнил, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если вы сами провалились.

«Если вы провалились – прежде всего, сориентируйтесь, откуда вы пришли. Не надо делать резких движений, нужно попытаться выбраться на тот же путь, не вставая, лежа, перекатами. Откатитесь подальше от проруби и только после этого попытайтесь встать. Естественно, выбираясь из проруби, надо расставлять пошире руки и ноги пошире, попытаться сбросить верхнюю одежду, чтобы она вас не тянула обратно в воду», – рассказал главный государственный инспектор ГИМС.

Он обратил внимание, на простую, но важную вещь, которую необходимо иметь с собой – обыкновенный свисток. «Выходя на лед, повесьте его на шею или положите в нагрудный карман. В ледяной воде кричать, звать на помощь очень проблематично: холодно, уходят силы, крик может унести ветром. Если провалились, потихоньку, не затрачивая больших усилий, посвистите. Если рядом есть люди, они обязательно обратят внимание на свист», – отметил Леонид Маковецкий.

Оказать помощь тонущему, по словам специалиста, предельно просто: «Надо лечь возле места, где провалился человек, подползти, снять шарф, бросить тонущему. Если шарф короткий, свяжите его с курткой или свитером. Сейчас многие рыболовы-любители берут с собой конец Александрова, он входит и в комплект ящиков, которые продаются специально для зимней рыбалки. Это трос с петлей и мягким утяжелителем. Мы проводили соответствующую акцию среди рыбаков, такое спасательное средство практически у всех уже есть, как и спички, и небольшой запас пресной воды».

Записывать в мобильник какие-то специальные телефоны нет смысла, просто наберите 112, вам обязательно ответят и скоординируют.

Также Леонид Маковецкий подчеркнул, что при выезде на рыбалку семьей надо особо пристально следить за детьми. «Для ребенка это целое приключение, сильные эмоции, при большом количестве людей потеряться можно очень быстро: забежал за одного человека, за другого... Были случаи, когда приходилось делать рассылку по рыбакам через операторов мобильной связи, - сообщил представитель МЧС. - К счастью, детей быстро находили».

Глава региональной ГИМС уверен, что бдительность никогда не бывает лишней. «Ведь у нас такой рельеф – все дома на высоте, сейчас очень много высоток выходит окнами на бухты. И граждане часто что-то замечают, нам поступают звонки вроде: «Я из такого-то дома, видел, что напротив на льду сидел рыбак, а теперь его нет. Возможно, провалился!» Мы отрабатываем все такие сигналы, – рассказал Леонид Маковецкий. – Иногда, конечно, издалека человека путают, например, с орланом, но это нормальное явление, спасибо людям, что они так ответственно относятся. Не раз бывало: человека оторвало на льдине и потихоньку уносит, а он и не замечает, потому что низко находится».

Fishnews

  • Сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические рейды. Фото предоставлено Главным управлением МЧС России по Приморскому краю
  • Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ
    •
    НазадМетки: владивосток
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    С чем связана кампания, развернутая вокруг крабового бизнеса?

    От первого лица

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    Надеемся, что планку в 5 млн тонн удастся сохранить

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Председатель совета директоров Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

    Дмитрий ОЗЕРСКИЙ

    Рыбаки ждали стабильности

    Все материалы

    Интервью

    Заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Главный государственный инспектор ГИМС МЧС России по Приморскому краю

    Леонид МАКОВЕЦКИЙ

    Правила безопасности на льду надо прививать с детства

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель правления Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Рыбная отрасль не дает покоя придворным коммерсантам

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Мы вышли на мировой уровень организации выставок

    Генеральный директор ООО «Антей» Андрей ПОЛОМАРЬ

    Генеральный директор ООО «Антей»

    Андрей ПОЛОМАРЬ

    С промыслом иваси связываем особые надежды

    Все интервью

    Личное мнение

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Заслуженный работник рыбного хозяйства России

    Вячеслав ЗИЛАНОВ

    Курилы наши. О чем разговор?

    Управляющий группой компаний «Доброфлот» Александр ЕФРЕМОВ

    Управляющий группой компаний «Доброфлот»

    Александр ЕФРЕМОВ

    Развить поставки можно уже в ближайшие годы

    Все материалы

    Крупным планом

    В ответ на обвинения, прозвучавшие с телеэкранов, представители рыбного бизнеса решили пообщаться со СМИ и прояснить ситуацию

    Рыбаки наносят ответный удар

    Судно «Восток-1»

    Рыбный бизнес отвечает цифрами и фактами

    Вопрос нехватки кадров технических специальностей зазвучал с новой силой

    Кадровый вопрос: сложным путем к простым решениям

    20 июля на «Северной верфи» прошла церемония закладки 59-метрового ярусолова-процессора для Карельского рыболовного флота

    От квот до любительской рыбалки

    Все материалы

    События

    Компания «Альфа Лаваль» совместно с МГУ имени Невельского провели во Владивостоке семинар по использованию современных видов топлива

    Как защитить судовые двигатели от современного топлива

    Под Санкт-Петербургом спустили на воду первый отечественный краболов «Русь»

    Новый краболов попробовал воду

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.