В Приморье, как и во многих других регионах страны, в разгаре сезон зимней рыбалки. Но ответственно к ней относятся не все: зачастую людей даже не волнует толщина льда – на него выходят сразу, как вода замерзла, а то и выезжают на машинах. Из года в год трагедии повторяются, но азартных рыболовов это не останавливает. Чем грозит пренебрежение элементарными правилами безопасности, как не превратить увлекательное хобби в беду и что делать, если вы все-таки провалились? Об этом нам рассказал заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Приморскому краю – главный государственный инспектор региональной ГИМС Леонид Маковецкий.

СПАСАТЕЛИ БДЯТ

– Леонид Флорович, как спасатели обеспечивают безопасность рыболовов-любителей зимой?

– У нас в Приморском крае есть шесть традиционных районов подледного лова: бухты острова Русский, северная часть Уссурийского залива, север Амурского залива, бухта Посьет, залив Славянка и бухты Суходол и Большой Камень на другой стороне Уссурийского залива. Там мы мониторим ледовую обстановку. Информация со спутника приходит дважды в день, но спутник может отследить только площадь ледового покрытия. Поэтому проводятся выезды на места – у нас есть суда на воздушной подушке (как в ГИМС, так и у Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда), также у Владивостокской службы спасения есть аэробот. Все специалисты и суда закреплены за своими участками акватории. Регулярно проверяем толщину льда (она должна быть не менее 7 см на пресной воде и 10-12 см – на морской) и самое главное – количество рыбаков. Ведь они перемещаются вслед за рыбой – сегодня на одном месте, завтра на другом. В целом в выходные и праздничные дни на лед выходит порядка 4 тыс. человек, в будни – около 2 тысяч.

На внутренних водоемах лед становится от берега до берега, он устойчивый. А на открытой акватории - и приливно-отливные течения, и ветровая нагрузка: ветер у нас меняется дважды в день (в 10 часов и в 16-18 часов). Из-за этого огромные ледовые поля смещаются, образуются трещины шириной до 2 метров. И даже если человек возвращается по своей же колее, он может обнаружить разлом, отрезавший путь к берегу.

4 мая 2018 года внесли изменение в закон Приморского края «Об административных правонарушениях»: выезд на лед автотранспорта был запрещен. Такое нарушение влечет либо предупреждение, либо наложение административного штрафа: на граждан – от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, на должностных лиц – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, на юридических лиц – от 20 тыс. до 50 тыс. рублей.

Отмечу, что помимо любителей в крае рыбачат и артели. Они ведут промысел официально, по разрешениям, но зачастую довольно спорными методами. В частности, возят по льду снасти и уловы на большегрузном автотранспорте, что иногда влечет тяжелые последствия с потерями человеческих жизней.

Для пеших граждан тоже предусмотрены штрафы: от 100 до 500 рублей за выход на лед в период запрета (во время становления или схода льда).

Со времени принятия поправок успели наложить в общей сложности более сотни денежных взысканий.

Кстати, я очень благодарен бдительным жителям Приморского края и Владивостока в частности. Ведь у нас такой рельеф – все дома на высоте, сейчас очень много высоток выходит окнами на бухты. И граждане часто что-то замечают, нам поступают звонки вроде: «Я из такого-то дома, видел, что напротив на льду сидел рыбак, а теперь его нет. Возможно, провалился!» Мы отрабатываем все такие сигналы. Иногда, конечно, издалека человека путают, например, с орланом, но это нормальное явление, спасибо людям, что они так ответственно относятся. Не раз бывало: человека оторвало на льдине и потихоньку уносит, а он и не замечает, потому что низко находится.

ЛЮДИ ГИБНУТ ЗА УЛОВ

– Много трагедий на льду случается в крае?

– В эти праздничные дни ничего, к счастью, не произошло. Но лед становился нетрадиционно, с большой затяжкой, только к Новому году еле окреп. До новогодних праздников было ЧП: автомобиль с четырьмя взрослыми и одним ребенком ушел под воду на реке Раздольной – решили сократить дистанцию, переехать речку. Взрослые остались живы, ребенок погиб. Пока это единственная трагедия за зиму.

Люди пренебрегают элементарными правилами безопасности, которые установлены законодательно и повсеместно озвучиваются через СМИ. Ведь регулярно просят не выходить на лед в связи с погодными условиями, толщиной льда…

Рыбаки гибнут при становлении льда, но чаще – при сходе: до последнего выжидают, сидят на льдинах либо на тонком льду. Подходит рыба, они пытаются взять последний улов, что приводит к трагедиям. В среднем у нас в Приморском крае так тонет от 8 до 15 человек в год.

– Почему же люди выходят на лед, зная, что это опасно? Рыбацкий азарт? Желание заработать?

– Я бы не сказал, что дело в заработке. Сейчас все больше людей вовлекается в активный отдых, во время патрулирования на праздники мы наблюдали на льду очень много семей. Детей обучают подледной рыбалке, ребята радуются. Это все, конечно, хорошо. Но при соблюдении определенных условий.

Человек должен придерживаться всех предупреждений, знать, что в районе безопасно. Как только начинается потепление или ветер, нужно сворачиваться. На льду очень быстро получаешь обморожение, даже можешь этого не почувствовать сразу, ведь лед держит свою температуру, она не такая как на берегу. Естественно, нужно соответственно одеваться и следить за одеждой детей.

К трагедиям приводит пренебрежение предупреждениями. Объявляют, что идет потепление, ветровые нагрузки, или снежные заряды – просят не выходить на лед, но люди думают, что это все не для них, а для кого-то другого.

РУБЛЕМ И СЛОВОМ

– Но штрафы пока небольшие. Вы считаете их достаточными?

– Думаю, что такая мера должна работать не столько как денежное взыскание, сколько как предупреждение, доведение до населения: выход на лед опасен! Если человека оштрафовали, он расскажет об этом друзьям, знакомым, коллегам, и это даст свой эффект.

– В октябре глава МЧС Евгений Зиничев предложил взыскивать с рыбаков, вышедших на лед в запретный период, затраты на спасение. Вы поддерживаете эту инициативу?

– Сразу скажу, спасение на льду – очень затратное мероприятие. Потому что здесь немного вариантов. Если возможно, подходим на «воздушных подушках», но там свои нюансы: при сильном ветре, а также в акватории с высокими торосами такое судно применять нельзя. Второй путь – это, естественно, вертолет. Он очень дорог в эксплуатации, особенно по ГСМ, кроме того, как вы понимаете, нужны специалисты-пилоты. Но, конечно, в любой ситуации, по любым звонкам приходим на помощь.

Поэтому инициативу по возмещению затрат я полностью поддерживаю. Считаю, что если человек предупрежден, знает, что идет отрыв льда, и все-таки решился пойти на рыбалку – пускай отвечает за свои «подвиги».

– У вас есть идеи – как еще можно убедить людей соблюдать правила безопасности? Оповещениями, усилением разъяснительной работы? Может быть, обнародованием печальной статистики?

– Только воспитанием культуры поведения, в том числе в сфере любительского подледного лова. Мы на постоянной основе работаем с детьми на уроках безопасности, инспекторы проводят занятия уже с начальных классов. Есть много различных форм донесения – игры, медиа, в различных вариациях показываем, пытаемся донести культуру поведения на льду, на снежных, на лыжных трассах - чтобы это закралось в подсознание, в воспитание маленького человека. И когда ребенок станет взрослым, он будет более внимательно относиться к предупреждениям, которые доносят через прессу, телевидение и так далее.

КАК СПАСТИСЬ И СПАСТИ

– Напомните, пожалуйста, как правильно оказать помощь провалившемуся под лед и что делать, если вы сами провалились.

– Если вы провалились – прежде всего, сориентируйтесь, откуда вы пришли. Не надо делать резких движений, нужно попытаться выбраться на тот же путь, не вставая, лежа, перекатами. Откатитесь подальше от проруби и только после этого попытайтесь встать. Естественно, выбираясь из проруби, надо расставлять пошире руки и ноги пошире, попытаться сбросить верхнюю одежду, чтобы она вас не тянула обратно в воду.

С собой нужно иметь простую, но важную вещь – обыкновенный свисток. Выходя на лед, повесьте его на шею или положите в нагрудный карман. В ледяной воде кричать, звать на помощь очень проблематично: холодно, уходят силы, крик может унести ветром. Если провалились, потихоньку, не затрачивая больших усилий, посвистите. Если рядом есть люди, они обязательно обратят внимание на свист.

Что касается помощи – тут все предельно просто. Надо лечь возле места, где провалился человек, подползти, снять шарф, бросить тонущему. Если шарф короткий, свяжите его с курткой или свитером. Сейчас многие рыболовы-любители берут с собой конец Александрова, он входит и в комплект ящиков, которые продаются специально для зимней рыбалки. Это трос с петлей и мягким утяжелителем. Мы проводили соответствующую акцию среди рыбаков, такое спасательное средство практически у всех уже есть, как и спички, и небольшой запас пресной воды.

– Какой телефон спасательной службы стоит занести в мобильник каждому рыбаку?

– Сейчас уже нет смысла записывать какие-то специальные телефоны, просто наберите 112, вам обязательно ответят и скоординируют. Также у всех сотовых операторов есть номера экстренного вызова.

– Леонид Флорович, на что бы вы хотели обратить особое внимание?

– Повторюсь: сейчас стало модным ходить на рыбалку семьями. Убедительно прошу - не увлекайтесь излишне рыбой, следите за детьми, которых привели на лед! Для ребенка это целое приключение, сильные эмоции, при большом количестве людей потеряться можно очень быстро: забежал за одного человека, за другого... Были случаи, когда приходилось делать рассылку по рыбакам через операторов мобильной связи. К счастью, детей быстро находили.

Алексей СЕРЕДА, Fishnews

Январь 2018 г.