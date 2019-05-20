20 мая 2019 года

Нерестилища Ханки очистили от сетей

В Приморье на основных нерестилищах озера Ханка рыбоохрана, студенты и общественники провели рейды в рамках всероссийской акции «День без сетей». А во Владивостоке на тематических лекциях ученые постарались привить бережное отношение к рыбным запасам и привлечь внимание к вопросам их охраны.

В периоды нерестовых запретов рыбинспекторы регулярно изымают из водоемов брошенные браконьерами сети. О бережном отношении к природным богатствам и основных правилах любительской рыбалки решили рассказать общественности.

Рыболовов стало больше

В Приморском крае экологические рейды в рамках всероссийской акции «День без сетей» прошли под руководством начальника отдела рыбоохраны территориального управления Росрыболовства Александра Снурницына.

На площадке Дальрыбвтуза 17 мая состоялась открытая лекция «Незаконный вылов и его влияние на биологические ресурсы» от экспертов Тихоокеанского филиала «ВНИРО» (ТИНРО). Студенты университета приняли участие в рейдах в Черниговском районе вместе с рыбинспекторами и представителями общественности. Они прошли вдоль русла реки Илистой и помогли обнаружить и собрать заброшенные сети. Еще две группы работали на озере Ханка – одна со стороны села Астраханка, другая – со стороны Спасска. Еще одна группа – оперативной инспекции теруправления – проверила каналы рисовых систем.

Рыбинспекторы и студенты Дальрыбвтуза обнаружили четыре сети, в том числе две браконьерские, и одну сетную ловушку. Как сообщили корреспонденту Fishnews в теруправлении, по итогам акции составили два протокола по факту рыбалки запрещенными орудиями.

Начальник Черниговского межрайонного отдела рыбоохраны Владимир Камонин рассказал, что река Илистая считается «родильным домом» рыб Амурского комплекса Ханкайского бассейна. В период нереста рыбалка сетями здесь запрещена, разрешен только любительский лов на удочку. С увеличением такс для расчета причиненного водным биоресурсам ущерба сократилось количество нелегальных рыболовов, отметил глава отдела.

«Не могу сказать, что стало больше браконьеров, наоборот, их меньше стало. Больше стало любителей, но от них на сегодняшний день вреда больше, чем от браконьеров, - обратил внимание Владимир Камонин. – Потому что лодки идут день и ночь. А запрета на нахождение на водоеме в период нереста на моторной лодке нет».

По мнению сотрудников рыбоохраны, хождение плавредств по реке в период нереста – основная проблема, из-за которой рыбы на нерестилищах стало значительно меньше.

«Я подсчитывал, получилось примерно 284 моточаса в сутки. Гул стоит круглосуточный», – констатировал начальник районного отдела.

Кто поможет инспекторам

Вести разъяснительную работу с рыбаками, пресекать нарушения, в том числе вытаскивать брошенные орудия лова – это ежедневная работа рыбинспекторов. Сейчас в Черниговском отделе работает 12 человек, по четыре на пост. Всего их три – Черниговский, Спасский и Ханкайский. Подведомственная территория включает 10 административных округов – все реки, притоки и каналы, которые впадают в Ханку. Сотрудников на подконтрольную территорию катастрофически не хватает. «Надо хотя бы еще человек по семь на каждый пост, но не особо в нашу структуру идут люди», – отмечает Владимир Камонин,

В Приморье 20 лет назад работало почти 200 инспекторов, но и в то время такое количество считалось недостаточным для охраны биоресурсов, рассказал заместитель начальника отдела рыбоохраны Ярослав Полынцев. Сейчас в теруправлении 63-65 штатных инспекторов, еще около 60 человек привлекается на общественных началах. В соответствии с приказом Федерального агентства по рыболовству, практически любой гражданин Российской Федерации (критерий - отсутствие судимости, привлечения по браконьерским административным статьям) может обратиться в Приморское теруправление Росрыболовства с заявлением о приеме в ряды инспекторов-внештатников.

«Средний возраст внештатных инспекторов – за сорок лет. Люди сами к нам приходят. Молодежи до тридцати лет практически нет, – заметил Ярослав Полынцев. – Во внештатные общественные инспектора идут обычно люди пожившие и понявшие, что беречь природу все-таки надо. Работают на голом энтузиазме. Человек на собственные деньги, на собственной машине, выезжает, выслеживает браконьеров, сообщает, и при этом не получает за свою помощь ни копейки. Внештатный инспектор – это человек, который действительно хочет сохранить то, что видел он, для потомков».

Одно время теруправление сотрудничало с приморскими казаками. Они в течение трех лет участвовали в усилении рыбоохраны в районах, где мало инспекторов и очень большой браконьерский пресс в период нереста горбуши, кеты и симы.

«Помощь от казаков была по-настоящему хорошая. Там, где обычно наших 2-3 инспектора против ста браконьеров стояли, где порой были случаи угроз и даже применение насилия, вот, когда к этим двум инспекторам присоединяется еще 50 человек в форме, и с оружием – зачастую это такая помощь, от которой мы при всем желании никогда бы не отказались сами», – рассказал замглавы отдела.

По его мнению, акции с привлечением общественности необходимо проводить регулярно, но при этом учитывать региональную специфику. Сотрудники теруправления обращают внимание, что в Приморье нужно организовывать усиление на период хода лососевых: горбуши в июне-июле в Тернейском районе, кеты в сентябре-октябре в Ольгинском, Лазовском и Хасанском районах. Такие охранные мероприятия, безусловно, будут показательными и очень нужными, уверены в ТУ.

Fishnews