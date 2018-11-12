12 ноября 2018 года

Браконьеров попросят раскошелиться

В ближайшие дни вступят в силу обновленные таксы для расчета ущерба, нанесенного водным биоресурсам. Суммы урона, который обязаны возмещать нарушители, вырастут в несколько раз.

Правительство утвердило новые таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биоресурсам. Эти цифры не пересматривались с 2000 г. и, как не раз указывали рыбаки и аквафермеры, чиновники и законодатели, совершенно не отпугивали браконьеров и иных нарушителей природоохранного законодательства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, согласно постановлению от 3 ноября 2018 г. № 1321 стоимость наиболее ценных и редких видов рыб выросла в 15-20 раз. Например, один экземпляр калуги независимо от размера и веса оценивается в 269 250 рублей (раньше 12 500 рублей), белуги – 206 625 рублей, амурского и сибирского осетра – 160 456 рублей, персидского и русского осетра – 138 024 рубля, севрюги – 70 393 рубля.

Ущерб по большинству видов лососей, кроме горбуши и кеты, повысился в восемь-десять раз. Каждая семга обойдется нарушителю в 13 675 рублей, нерка – 11 575 рублей, а чавыча – 10635 рублей. Расценки заметно повысились по байкальскому омулю, судаку и сиговым.

По морским объектам промысла - рыбам, беспозвоночным, млекопитающим - таксы увеличились не так сильно - в основном в 2,7 раза. За исключением камбалы-калкана,крабов, трепанга, некоторых видов креветок, морских ежей и гребешков, стоимость которых выросла примерно в восемь раз.

Особым образом рассчитывается ущерб для икры. Дороже всего оценен килограмм икры белуги и калуги – 82 200 рублей, других осетровых - 54910 рублей и лососевых видов рыб – 27 455 рублей. Кроме того, за каждый килограмм икры осетровых к сумме ущерба дополнительно добавится стоимость экземпляра этого вида рыб, а для лососевых - за каждые два килограмма.

Fishnews