22 мая 2019 года

Сахалинские рыбаки заявятся на лосось

Агентство по рыболовству Сахалинской области объявило о приеме обращений об установлении объемов добычи лососей. Первоначальный прогноз на путину – около 82 тыс. тонн.

Дальний Восток продолжает подготовку к промыслу лососей. В Сахалинской области планируется добыть порядка 82 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основные объемы приходятся на Южные Курилы: 30 780 тонн горбуши и 23 066 тонн кеты, кроме того, к освоению предлагается 17 тонн нерки и 1 тонна симы. Прогноз по вылову горбуши на Восточном Сахалине – 6 720 тонн, кеты – 11 296 тонн, также рекомендовано для добычи 100 тонн кижуча и 10 тонн симы.

На северо-западном побережье Сахалина прогнозируется вылов 600 тонн горбуши и 2264 тонны кеты, на юго-западном – 60 тонн горбуши, 1625 тонн кеты, 5 тонн симы.

В Северо-Курильской зоне ожидается добыча 1 650 тонн горбуши, 1 450 тонн кеты, 1 100 тонн нерки и 350 тонн кижуча. В Камчатско-Курильской подзоне (в границах Сахалинской области) – 350 тонн горбуши, 250 тонн кеты, 200 тонн нерки и 50 тонн кижуча.

На заседании 16 мая Дальневосточный научно-промысловый совет одобрил для Сахалинской области, как и для других регионов, стратегию промысла, сообщает корреспондент Fishnews. В ней даны рекомендации для комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб. В частности, по срокам промысла, пропускным периодам.

«Промысел горбуши будет осуществляться в основном в июле-августе, кеты – в сентябре-ноябре. Проходные дни рекомендуется установить с начала промысла, в количестве двух-трех дней в неделю. Проходные дни не будут установлены для Южных Курил, как для района, имеющего высокие запасы тихоокеанских лососей», – рассказал на заседании ДВНПС руководитель департамента анадромных рыб Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Сергей Марченко.

В стратегии отмечено, что сроки промысла, режим проходных дней могут быть скорректированы комиссией на основании научных рекомендаций СахНИРО.

Предложено не открывать добычу горбуши в заливе Анива, а также на юго-западном побережье Сахалина из-за ожидаемой низкой численности. На уровень Минсельхоза России предлагается установить ограничения по длине центрального крыла ставного невода.

Также в стратегии приводятся критерии определения предзаморного и заморного периодов, критерии установки рыбоучетных заграждений, правила регулирования пропуска производителей через РУЗ.

Fishnews