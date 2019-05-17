17 мая 2019 года

ДВНПС поддержал меры по регулированию промысла лососей

В преддверии «красной» путины в этом году вновь были подготовлены стратегии промысла по регионам. В частности, озвучены планируемые ограничения лова.

Прогноз по вылову тихоокеанских лососей на 2019 г. – 461 тыс. тонн. Такой результат при его достижении станет четвертым в истории промысла. Основные объемы ожидаются в Камчатском крае – 321 тыс. тонн. В Сахалинской области предполагается добыча 82 тыс. тонн, в Хабаровском крае – 43 тыс. тонн. В остальных регионах – Магаданской области, Чукотском автономном округе, Приморском крае – рекомендовано к освоению в общей сложности 16 тыс. тонн.

Организацию добычи красной рыбы в этом году, как и в прошлом, планируется осуществлять, ориентируясь на региональные стратегии. Они были одобрены на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 16 мая. ДВНПС на этот раз собрался в Петропавловске-Камчатском.

Были озвучены ограничения рыболовства, которые планируется установить на уровне Минсельхоза на 2019 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Такие меры предложено ввести для трех районов. В Камчатском заливе рекомендовано ограничить длину центрального крыла ставного невода 1000 м – необходимость такого шага объясняют снижением запасов нерки.

На Сахалине предлагается также установить предельную длину центрального крыла ставного невода: на северо-западном и северо-восточном побережьях 1500 м, на южном участке от мыса Терпения до мыса Погиби – 1000 м. Это связывают со снижением запасов горбуши.

Поддержаны и меры для Амура и лимана – запрет промышленного рыболовства летних лососей. Предполагается, что это также поможет в сохранении ресурсов.

Fishnews