23 мая 2019 года

Горе-рыбак едва не отправился в «морской круиз»

В Магаданской области сотрудники МЧС спасли человека, которого уносило в открытое море. Несмотря на пасмурную погоду и сильный ветер, пожилой мужчина отправился рыбачить на маленькой надувной лодке и без спасжилета.

Ранним утром 22 мая на пульт оперативного дежурного Магаданского филиала ДВРПСО МЧС России поступило сообщение: в бухте Нагаева рыбака в надувной лодке уносит в открытое море. Спасатели дежурной смены выдвинулись к побережью в автомобиле с лодкой «Фаворит F–470» на прицепе, с гидрокостюмами и необходимым снаряжением.

Сильным ветром пострадавшего быстро несло к выходу из бухты, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного поисково-спасательного отряда. В районе скального массива Каменный венец Сотрудники МЧС догнали рыбака, подняли его вместе с лодкой на борт «Фаворита» и доставили к берегу.

«Спасателей поразило, что пожилой мужчина 1957 года рождения вышел в море на рыбалку на «детской» лодочке с маленькими веслами, и это несмотря на пасмурную погоду, сильный отжимной ветер, чего не заметить было нельзя. Кроме того, мужчина вышел в море без спасательного жилета! То есть осознанно подверг свою жизнь опасности, – рассказал начальник Магаданского поисково-спасательного отряда МЧС России Павел Клочков. – Если бы не спасатели, результат этой рыбалки мог бы оказаться плачевным».

Fishnews