Новости
Переборка ставного частикового невода в Кизлярском заливе. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Рыбаки Дагестана хорошо отработали весной

Нынешнюю весеннюю путину в Республике Дагестан оценивают как успешную: освоено 3,6 тыс. тонн – лучший показатель для региона за многолетний период. В частности, рыбаки взяли хорошие уловы сельдей и кильки.

Морские уловы растут

Нынешняя весна была неблагоприятной для рыбаков: в марте и апреле дули сильные нагонные юго-восточные ветры, которые сменялись сгонными северо-западными.

Однако показатели весенней путины у побережья Дагестана в целом выше уровня предыдущих лет. В Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне добыто 1308,5 тонны полупроходных и речных видов рыб. 53,5% этого объема – 700 тонн – освоено в Кизлярском заливе. На сулакском побережье уловы составили 308,3 тонны (23,6%). На дербентском побережье поймано 23,5 тонны рыб. В отличие от прошлых лет, в эту весну больше всего наловили рыбца.

В последние три года уловы дагестанских рыбаков значительно выше, чем в 2015-2016 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ). По мнению ученых, объемы добычи растут благодаря расширению промысловой зоны вдоль Аграханского полуострова и дербентского побережья Каспия, увеличению количества рыбацких организаций.

Пресноводные водоемы мелеют

Во внутренних водоемах республики наблюдалась нестабильная гидрологическая обстановка. В Аграханский залив вода попадает из коллектора, в весенний период уровень воды в нем был низким – средняя глубина составляет только 1,2 м.

Каналы, питающие Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, сильно заилены, и подача терской воды не достигает необходимых объемов. В результате значительно снижается эффективность естественного воспроизводства рыб.

Количество орудий лова во внутренних водоемах по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшилось в два раза. Добыча промысловиков значительно снизилась к показателям прошлого года, в уловах преобладают серебряный карась (40,5%), лещ (15,6%) и сазан (14,3%).

Сельдь

За весеннюю путину общий вылов морских мигрирующих сельдей на дагестанском побережье составил 1018,5 тонны. Это самый высокий показатель за последние 20 лет, отмечают ученые. В то же время рекомендованные объемы освоены лишь примерно на 10%.

В видовом соотношении, как и в предыдущие годы, преобладает долгинская сельдь – 758 тонн. Каспийского пузанка добыли 155,4 тонны, а большеглазого пузанка – 105 тонн.

Килька

На дагестанском побережье Каспия освоено 1186,7 тонны килек. Средний вылов на один ставной невод составил 103 тонны, что больше показателя 2018 г.

Кефаль

Основная кефалевая путина начнется с 20 июня и продлится до конца ноября. Однако весной кефаль в небольшом количестве встречалась в виде прилова на промысле других видов. Единичные экземпляры отмечены в ставных килечных неводах в конце марта, со второй декады мая ход кефали носил массовый характер. Всего за весеннюю путину выловили 12,7 тонны этой рыбы.

Бычки

Специализированный промысел бычков у побережья республики не ведется. В весенний период в виде прилова добыто 41,1 тонны этого вида. Наибольшие скопления бычков отмечались в районе от Махачкалы до острова Чечень, на Крайновском побережье концентрации были ниже. В основном ловился бычок глубоководный.

Fishnews

  • Переборка ставного частикового невода в Кизлярском заливе. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Низовья реки Терек. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Устьевая часть реки Сулак. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Доставка на приемный пункт рыбы, выловленной в Аракумских водоемах. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Морские сельди из улова на тоневом участке «Первомайск-48» Дербентского побережья Каспия. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Килечная путина на Каспии, ставной килечный невод на побережье моря в районе Махачкала – Сулак. Фото пресс-службы КаспНИРХ
  • Улов обыкновенной кильки ставным неводом на побережья моря у Аграханского полуострова. Фото пресс-службы КаспНИРХ
    • Задать вопрос редакции
    Назад
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

    От первого лица

    Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

    Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

    Елена АФАНАСЬЕВА

    Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    «Крабовый гамбит»

    Все материалы

    Интервью

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Министр рыбного хозяйства Камчатского края

    Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ

    Хотим сохранить лучшие практики управления промыслом

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК

    Заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала

    Алексей БАЙТАЛЮК

    Системные исследования сделают ресурсы доступнее

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества (KOAECA) ЛИ Нам Ки

    Председатель Ассоциации корейско-азиатского экономического сотрудничества

    ЛИ Нам Ки

    Электронная биржа – то, к чему идет рыбная торговля

    Председатель совета директоров АО «АКРОС» Алексей БУЛАНОВ

    Председатель совета директоров АО «АКРОС»

    Алексей БУЛАНОВ

    «АКРОС» плотнее займется скумбрией и иваси

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин БАЛАШОВ

    Председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна

    Валентин БАЛАШОВ

    Под «филейную перестройку» на Севере не хватает сырья

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей РЯБЧЕНКО

    Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края

    Сергей РЯБЧЕНКО

    Золотая рыбка Амура

    Все материалы

    Крупным планом

    Компания «Витязь-Авто» представила проект берегового завода руководству отрасли на ВЭФ

    Инвестквоты: период адаптации

    Легендарная дальневосточная сардина вернулась в дальневосточные моря спустя четверть века

    Expo Solutions Group: новая эпоха иваси на подходе

    Всероссийская конференция работников рыбохозяйственного комплекса прошла в Москве в апреле

    Конференция рыбаков: к чему пришли

    «Антей» видит будущее за иваси. Фото пресс-службы компании

    «Антей» видит будущее за иваси

    Все материалы

    События

    Не первый год участником выставки в Брюсселе становится Южно-Курильский рыбокомбинат. Фото пресс-службы Росрыболовства

    Брюссель как поле для новинок

    На Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо» в Москве побывало почти 67 тыс. посетителей из 112 стран. Фото предоставлено организаторами

    «Продэкспо» все больше привлекает бизнес

    Все события

    Продвигая рыбу

    Минтай пришел

    Минтай пришел

    Fishering Service - 25 лет

    Fishering Service - 25 лет

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.