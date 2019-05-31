31 мая 2019 года

Рыбаки Дагестана хорошо отработали весной

Нынешнюю весеннюю путину в Республике Дагестан оценивают как успешную: освоено 3,6 тыс. тонн – лучший показатель для региона за многолетний период. В частности, рыбаки взяли хорошие уловы сельдей и кильки.

Морские уловы растут

Нынешняя весна была неблагоприятной для рыбаков: в марте и апреле дули сильные нагонные юго-восточные ветры, которые сменялись сгонными северо-западными.

Однако показатели весенней путины у побережья Дагестана в целом выше уровня предыдущих лет. В Терско-Каспийском рыбохозяйственном подрайоне добыто 1308,5 тонны полупроходных и речных видов рыб. 53,5% этого объема – 700 тонн – освоено в Кизлярском заливе. На сулакском побережье уловы составили 308,3 тонны (23,6%). На дербентском побережье поймано 23,5 тонны рыб. В отличие от прошлых лет, в эту весну больше всего наловили рыбца.

В последние три года уловы дагестанских рыбаков значительно выше, чем в 2015-2016 гг., сообщили Fishnews в пресс-службе Волжско-Каспийского филиала ВНИРО (КаспНИРХ). По мнению ученых, объемы добычи растут благодаря расширению промысловой зоны вдоль Аграханского полуострова и дербентского побережья Каспия, увеличению количества рыбацких организаций.

Пресноводные водоемы мелеют

Во внутренних водоемах республики наблюдалась нестабильная гидрологическая обстановка. В Аграханский залив вода попадает из коллектора, в весенний период уровень воды в нем был низким – средняя глубина составляет только 1,2 м.

Каналы, питающие Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, сильно заилены, и подача терской воды не достигает необходимых объемов. В результате значительно снижается эффективность естественного воспроизводства рыб.

Количество орудий лова во внутренних водоемах по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. уменьшилось в два раза. Добыча промысловиков значительно снизилась к показателям прошлого года, в уловах преобладают серебряный карась (40,5%), лещ (15,6%) и сазан (14,3%).

Сельдь

За весеннюю путину общий вылов морских мигрирующих сельдей на дагестанском побережье составил 1018,5 тонны. Это самый высокий показатель за последние 20 лет, отмечают ученые. В то же время рекомендованные объемы освоены лишь примерно на 10%.

В видовом соотношении, как и в предыдущие годы, преобладает долгинская сельдь – 758 тонн. Каспийского пузанка добыли 155,4 тонны, а большеглазого пузанка – 105 тонн.

Килька

На дагестанском побережье Каспия освоено 1186,7 тонны килек. Средний вылов на один ставной невод составил 103 тонны, что больше показателя 2018 г.

Кефаль

Основная кефалевая путина начнется с 20 июня и продлится до конца ноября. Однако весной кефаль в небольшом количестве встречалась в виде прилова на промысле других видов. Единичные экземпляры отмечены в ставных килечных неводах в конце марта, со второй декады мая ход кефали носил массовый характер. Всего за весеннюю путину выловили 12,7 тонны этой рыбы.

Бычки

Специализированный промысел бычков у побережья республики не ведется. В весенний период в виде прилова добыто 41,1 тонны этого вида. Наибольшие скопления бычков отмечались в районе от Махачкалы до острова Чечень, на Крайновском побережье концентрации были ниже. В основном ловился бычок глубоководный.

Fishnews