05 июня 2019 года

Росрыболовство откажется от плановых проверок в пользу профилактики

Правительство направило в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от плановых проверок при надзоре за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности судов рыбопромыслового флота.

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 6.1 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации» размещен в системе обеспечения законодательной деятельности. В правительство документ был направлен Министерством сельского хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть, что «при осуществлении государственного надзора за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла при осуществлении рыболовства плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не проводятся».

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что Росрыболовство будет применять альтернативные механизмы обеспечения безопасности мореплавания. Это внеплановые документарные и выездные проверки (по результатам плановых (рейдовых) осмотров, обследований). Акцент также планируется делать на профилактику и мероприятия, которые не предполагают взаимодействия контролеров с предпринимателями.

Также в сопроводительных материалах напомнили о процедурах подтверждения соответствия судов и судовладельцев требованиям МКУБ. Это более эффективный механизм обеспечения безопасности мореплавания, чем плановые проверки, которые положено проводить не чаще чем раз в три года, сказано в пояснительной записке.

Fishnews