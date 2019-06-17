17 июня 2019 года

Экспертиза установит причины замора на Байкале

В районе губы Сеногда вблизи Северобайкальска зафиксирована массовая гибель бычков-подкаменщиков и гаммаруса. По предварительным оценкам, замор произошел из-за попадания животных в отравленную водорослью спирогирой среду.

О гибели рыбы и рачков в правоохранительные органы сообщил член научной экспедиции Лимнологического института Сибирского отделения РАН. Выехавшая на место комиссия обнаружила более 500 мертвых особей байкальского бычка-подкаменщика, погибшего гаммаруса, а также водоросль спирогиру в воде и на берегу, рассказали Fishnews в пресс-службе Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Пробы воды, донных отложений и погибших организмов направили в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию. По предварительной оценке эксперта-ихтиолога Байкальского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, рыба и раки погибли в результате попадания в спирогирную среду из-за сильных волн.

В прокуратуре подчеркнули, что факт замора в очередной раз подтверждает необходимость повышения качества работы очистных сооружений Северобайкальска. Напомним, ранее власти Бурятии планировали проанализировать работу очистных сооружений региона, а представители науки высказывались о необходимости комплексных исследований причин распространения спирогиры.

Fishnews