19 июня 2019 года

Иваси и скумбрия спешат в российские воды

Экспедиция НИС «ТИНРО» в июне обнаружила массовые заходы сардины-иваси и скумбрии в район Южных Курил. В этом году миграции рыб в российскую экономзону начались раньше обычного, отмечают специалисты.

В ходе съемок в эпипелагиали тихоокеанских вод южных Курильских островов НИС «ТИНРО» зафиксировало большое количество дальневосточной сардины (иваси) и скумбрии, сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). По предварительным оценкам, биомасса этих видов в исключительной экономзоне России в Южно-Курильском районе составляет около 500 тыс. тонн и 400 тыс. тонн соответственно.

Ученые отмечают, что в этом году сложилась необычная гидрологическая ситуация. Ранний прогрев и приток теплых вод в Южно-Курильский район позволили сардине и скумбрии уже в начале июня мигрировать в российскую экономзону в больших объемах.

Информация об оценке мощности и направлений миграций пелагических видов (сардины, скумбрии и сайры) собирается в путинных штабах Росрыболовства. Специалисты ведут мониторинг условий среды, дают прогноз синоптической и гидрологической обстановки, а также определяют предполагаемые места концентрации рыбы и передают эти сведения рыбопромышленникам.

«Учитывая важность этих путин, принято решение о формировании на Курильских островах стационарной научной станции для исследования ресурсной базы и обеспечения рыбаков оперативной информацией», – рассказал заместитель директора ВНИРО – руководитель Тихоокеанского филиала Алексей Байталюк.

Всего в текущем году рыбаки смогут освоить в исключительной экономзоне России 90 тыс. тонн иваси и 190 тыс. тонн скумбрии. Сейчас добычу можно вести в Южно-Курильском районе, два судна уже приступили к целевому промыслу этих видов. Кроме того, в открытых водах северо-западной части Тихого океана разворачивается лов сайры – добыто уже более 2 тыс. тонн. Рекомендуемый вылов по сайре установлен на уровне 146 тыс. тонн.

По мнению отраслевой науки, с учетом полученных оценок лимиты вылова при необходимости можно будет увеличить без ущерба для популяций.

Fishnews