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Прокуратуры России и Китая договорились по Амуру

Генпрокуратуры России и КНР объединят усилия в вопросах защиты окружающей среды. Ведомства обеих стран договорились обмениваться опытом в вопросах экологии, в частности в сфере защиты бассейна реки Амур.

В Хабаровске состоялась двухсторонняя встреча руководства генеральных прокуратур России и Китая. Генпрокурор России Юрий Чайка и Верховный народный прокурор КНР Чжан Цзюнь подписали соглашение о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и защиты прав инвесторов на 2020 – 2021 гг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе губернатора и правительства Хабаровского края, во время визита китайские представители ознакомились с методикой проведения проверок коммерческих предприятий в регионе. Этот опыт будет учтен при работе с организациями на территории КНР. Также генпрокуроры обеих стран договорились проводить совместные семинары и делиться аналитическими наработками.

«Нам будет полезен обмен опытом с нашими китайскими коллегами, – отметил Юрий Чайка. – Действительно, сегодня совершенно другой уровень отношений, не просто партнерства, а близких людей. Исходя из этого, мы должны строить свою работу по отношению друг к другу. Мы должны укреплять сотрудничество, в том числе создавая условия для нормальной работы. Я надеюсь, что подписанная нами сегодня программа даст юридический ресурс, механизм по защите прав инвесторов и окружающей среды».

Fishnews

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