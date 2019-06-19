19 июня 2019 года

Борьба за новозеландских дельфинов может отразиться на рыбаках

Власти Новой Зеландии предложили новые меры для защиты дельфинов Мауи и Гектора. Новозеландские рыбаки дельфинам сочувствуют, но просят правительство подумать и об их семьях.

По информации правительства Новой Зеландии, популяции этих дельфинов продолжают сокращаться: в дикой природе осталось всего 63 особи дельфинов Мауи и порядка 15 тыс. особей дельфинов Гектора, пишет британский портал Undercurrent News. Эти виды являются эндемиками Новой Зеландии.

Министерства охраны природы и рыболовства Новой Зеландии предложили значительно расширить акватории, где запрещена установка сетей и траловый промысел. В настоящее время на площади 6,2 тыс. кв. км у побережья нельзя устанавливать сети, а на площади 1,7 тыс. кв. км – ловить тралом. По словам министра охраны природы Евгении Сейдж, риск прилова дельфинов сократился благодаря появлению таких зон.

Правительство предлагает расширить акватории двух новозеландских заповедников для морских млекопитающих. Эта инициатива является частью более широкого плана по защите дельфинов от угроз со стороны человека. Предполагается также вести борьбу с распространением токсоплазмоза – заболевания, передающегося кошками. Из-за него с 2007 г. погибло как минимум 9 дельфинов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыбопромышленная ассоциация Seafood New Zealand заявила, что необходимо учитывать последствия принятия предложения правительства. Организация отмечает, что рыбаки озабочены вопросом защиты дельфинов и стараются минимизировать риски для их популяций. В то же время Seafood New Zealand волнует благополучие членов ассоциации и сотен семей рыбаков, которые могут пострадать от реализации инициативы.

Fishnews