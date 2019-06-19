19 июня 2019 года

Власти Севастополя стимулируют аквафермеров рублем

Правительство Севастополя дополнительно выделило на поддержку аквакультуры 1,69 млн рублей. Всего в течение 2019 г. власти города намерены направить на эти цели 5 млн рублей.

Средства выделяются в рамках госпрограммы «Развитие сельскохозяйственного, рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов Севастополя», сообщили Fishnews в пресс-службе городского правительства. Программа предусматривает возмещение фактически понесенных затрат в размере 50% (без учета НДС и транспортных расходов) на приобретение кормов, посадочного материала и нового оборудования.

Проекты будут осуществляться в том числе и на морских участках, разыгранных на аукционе 10 июня 2019 г. в Ростове-на-Дону. По итогам торгов были распределены три участка общей площадью 73 га под выращивание мидий и устриц.

Fishnews