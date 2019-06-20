20 июня 2019 года

КНДР рапортует о создании суперкатамарана для рыбаков

В КНДР спроектировали рыболовецкий катамаран со стальным корпусом, способный развивать скорость до 20 узлов, пишет газета «Родон синмун». По ее информации, аналогов этому судну в мире нет.

Катамаран разработали по заданию лидера страны – председателя Госсовета Ким Чен Ына. По данным «Родон симбун», на проект ушло более 40 дней, изготовлено свыше 120 чертежей, сообщает корреспондент Fishnews.

Издание особо подчеркивает, что за рубежом обычные рыболовные суда скорость в 20 узлов (36-37 км/час) обычно не развивают: для ее достижения корпус необходимо делать из легких материалов.

Спроектировали инновационный катамаран ученые Политехнического университета имени Ким Чхэка и Нампхоского рыболовного центра.

Fishnews