20 июня 2019 года

Российские рыбаки пока не вышли в плюс

К 19 июня отечественные рыбопромышленники добыли 2,22 млн тонн водных биоресурсов, отставание от уровня прошлого года составляет 0,8%. Прибавки отмечены в Дальневосточном, Западном, Волжско-Каспийском бассейнах и заграничных водах.

В Дальневосточном бассейне объем вылова увеличился на 4,3% по сравнению с показателем на отчетную дату 2018 г. и достиг 1,56 млн тонн. На промысле минтая освоено 1,15 млн тонн - на 62 тыс. тонн больше, чем год назад. Трески поймано 89 тыс. тонн (+26 тыс. тонн к уровню прошлого года). Тихоокеанской сельди добыли 106 тыс. тонн (-12,5 тыс. тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

В Северном бассейне освоили 246,5 тыс. тонн водных биоресурсов, это на 27,8% меньше, чем за отчетный период 2018. Промысел трески принес 183,4 тыс. тонны (-17 тыс. тонн), пикши – 25,5 тыс. тонн (-18 тыс. тонн).

В Западном бассейне рыбаки нарастили вылов на 9% к уровню прошлого года - до 55 тыс. тонн. Шпрота поймали 34,7 тыс. тонн (+3,8 тыс. тонн), балтийской сельди – 15,8 тыс. тонн (+0,7 тыс. тонн).

В Азово-Черноморском бассейне уловы составили 35 тыс. тонн, это на 4,7% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Хамсы добыто 17,7 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн ниже уровня прошлого года. Шпрота поймано 5,4 тыс. тонн (+0,2 тыс. тонн).

В Волжско-Каспийском бассейне общий вылов увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. и достиг 31 тыс. тонн. Промысел крупного и мелкого частика принес 16,8 тыс. тонн, что на 4 тыс. тонн больше, чем год назад. Объем добычи пресноводных видов ВБР составил 9,1 тыс. тонн (+1 тыс. тонн).

В зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот освоил 281,6 тыс. тонн водных биоресурсов. Это на 4% больше, чем на отчетную дату прошлого года.

Fishnews