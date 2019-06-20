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Межведомственная комиссия в Сахалинской области рассмотрела поддержку инвестиционных проектов. Фото предоставлено Сахалинским агентством по привлечению инвестиций

Инвестиции в рыбопереработку на Курилах поддержат субсидиями

В правительстве Сахалинской области одобрили оказание поддержки трем компаниям, взявшимся за реализацию крупных инвестпроектов. Два из трех получателей поддержки – предприятия рыбной отрасли на Курильских островах.

В частности, межведомственная комиссия (МВК) по вопросам господдержки инвестиционной деятельности согласовала выплаты АО «Северо-Курильская база сейнерного флота», ООО «Континент» и ООО «Солнцевский угольный разрез», сообщили Fishnews в пресс-службе Сахалинского агентства по привлечению инвестиций.

Субсидии выдают по факту понесенных затрат. Так, Северо-Курильской базе сейнерного флота компенсируют расходы на приобретение оборудования при реконструкции рыбоперерабатывающего завода на Парамушире. Размер компенсации максимально допустим для одного инвестпроекта – 100 млн рублей (70% от величины расходов, но не более 100 млн рублей). На заводе была установлена линия приемки и сортировки рыбы, рыбонасос, транспортеры, агрегаты для обработки сырца, смонтирован многотонный холодильник. Кроме того, заявителю вернут 30% затрат на строительно-монтажные работы, это еще 19,5 млн рублей.

Компании «Континент» также возместят 70% средств, потраченных при модернизации действующего берегового рыбоперерабатывающего комплекса «Куйбышевский» на острове Итуруп. Для завода были закуплены линия по переработке сырца, скороморозильные аппараты, дополнительные дизель-генераторы, тягач с полуприцепом и автокран. Размер компенсации – более 33 млн рублей.

Предварительно были рассмотрены все инвестиционные проекты, представленные на МВК: сначала на уровне отраслевых органов власти, затем на заседании экспертной группы при региональном правительстве. Такой порядок установлен в нынешнем году для максимального охвата заинтересованных сторон еще до принятия окончательного решения МВК о выделении средств.

Налоговая отдача в региональный и муниципальные бюджеты от трех инвестпроектов, выигравших субсидии, превысит 5,5 млрд рублей. Помимо обновления и расширения основных фондов предприятий, эти проекты обеспечат дополнительно более 180 рабочих мест. Акцент, по мнению участников заседания, необходимо сделать на привлечении сотрудников из числа местного населения. Члены МВК отметили необходимость обязательного участия рыбопромышленных компаний в проекте «Доступная рыба». Как считают в комиссии, предприятия, получающие государственную поддержку, должны принимать максимальное участие в региональных инициативах.

Для развития рыбохозяйственного комплекса в Сахалинской области предусмотрены различные меры господдержки, отметили в агентстве по рыболовству региона. Информация о таких средствах стимулирования размещена на сайте агентства в разделе «Целевые программы».

Fishnews

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