20 июня 2019 года

«Звезда рыбака» всходит для фотолюбителей

Фотоконкурс «Звезда рыбака» проводится в шести номинациях – присылать можно снимки с яркими моментами промысла и любительской рыбалки. Работы принимаются до 15 августа, победителей ждут денежные призы и памятные дипломы.

Конкурс организует компания «Ампир» под патронажем феодосийского музея рыбы и рыболовства. Цель – привлечение внимания к рыболовству, популяризация рыбопромысловой деятельности в России, а также воспитание бережного отношения к водным биоресурсам.

Согласно положению, фотоконкурс включает следующие номинации:

«Философия рыбалки» (фотографии, раскрывающие внутреннее содержание рыболовства, гармонию и красоту рыбопромысловой деятельности, связь рыбака с природой);

«Рыбак крупным планом» (портреты людей, связанных с рыбохозяйственной деятельностью);

«Рыбалка в обрамлении природы» (кадры, демонстрирующие красоту окружающей природы в районах рыболовства);

«Рыболовство – это труд» (кадры, отражающие трудовую деятельность и трудовые достижения рыбаков);

«Рыбалка как спорт и отдых» (кадры, отражающие спортивное и любительское рыболовство, подводные съемки и подводную охоту);

«Известные люди с удочкой» (кадры с известными людьми на рыбалке).

Как сообщает корреспондент Fishnews, для участия нужно отправить фотографии и заполненную анкету на электронную почту chayka@a-parusa.com или по адресу: Феодосия, проспект Айвазовского, 45, корпус 7, Дворец Культуры и творчества «Чайка».

Победителей в каждой из номинаций ждет ценный приз и памятный диплом.

Fishnews