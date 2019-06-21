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Рыболовство в Гвинее-Бисау. Фото с сайта Еврокомиссии

Рыбацкий флот ЕС вернется в воды Гвинеи-Бисау

Евросоюз и Гвинея-Бисау обновили протокол к соглашению о рыболовстве. Республике выплатят более 15 млн евро за право судов ЕС вести промысел в ее водах в течение пяти лет.

Стороны 15 июня подписали новый пятилетний протокол к Соглашению о партнерстве в области устойчивого рыболовства. Срок действия предыдущего протокола истек в ноябре 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews.

На сайте Еврокомиссии отмечают, что подписанный протокол полностью отражает долгосрочный дух сотрудничества и основные принципы Общей политики ЕС в области рыболовства. Среди них – устойчивое управление ресурсами, стабильность законодательства, прозрачность, научная оценка и мониторинг состояния ресурсов, а также устойчивое развитие рыбного промысла страны-партнера.

Новый протокол позволит судам Европейского союза добывать в водах Гвинеи-Бисау тунца, донные виды рыб, головоногих, креветок и некоторых пелагических рыб. Взамен ЕС выплатит республике 15,6 млн евро – в дополнение к плате, вносимой непосредственно судовладельцами за право вести промысел.

В Еврокомиссии подчеркивают, что ежегодный вклад в 4 млн евро направлен на поддержку устойчивого развития рыболовства Гвинеи-Бисау. Ожидается, что эти средства помогут обеспечить мониторинг, контроль и оценку рыбного промысла республики, а также стимулировать рыбный экспорт, развитие отраслевой науки и модернизацию малого рыболовства.

В ЕС считают, что подписание нового протокола окажет важное и позитивное влияние на социальное и экономическое развитие Гвинеи-Бисау. А также поможет повысить ценность ее природных ресурсов и внесет вклад в продовольственную безопасность страны.

Fishnews

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