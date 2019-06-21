21 июня 2019 года

Россия и Корея договариваются о сближении экономик

Переговоры по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами запускают Россия и Южная Корея. Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о начале двустороннего диалога по формированию соответствующей зоны свободной торговли.

Министр экономического развития России Максим Орешкин и министр торговли Республики Корея Ю Мен Хи подписали заявление о запуске переговоров по соглашению об инвестициях и свободной торговле услугами, сообщили Fishnews в пресс-службе Минэка.

Ожидается, что соглашение приведет к повышению международной конкурентоспособности российского сектора услуг, будет способствовать расширению географии корейских капиталовложений в экономику России. Соглашение также призвано помочь формированию новых цепочек добавленной стоимости, в первую очередь за счет перспективных инвестиционных проектов, роста торговли сопутствующими услугами, обмена технологиями и знаниями.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров со своей корейской коллегой Кан Гён Хва заявил о начале официальных переговоров о подготовке соглашения по формированию зоны свободной торговли инвестициями и услугами. «Кроме того, Россия будет поддерживать те контакты, которые осуществляются между Республикой Корея и Евразийским экономическим союзом по вопросам либерализации торговли», – процитировали в пресс-службе МИД РФ Сергея Лаврова.

Республика Корея – один из основных внешнеторговых и инвестиционных партнеров России. По итогам 2018 г. Корея занимает 11-е место по накопленным прямым инвестициям в российскую экономику, а объем взаимной торговли составляет около 25 млрд долларов.

Fishnews