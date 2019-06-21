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Церемония награждения победителей конкурса состоялась в поселке Харп на Собском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы правительства ЯНАО

В рыбоводство ЯНАО привлекают научные кадры

В Ямало-Ненецком автономном округе наградили победителей всероссийского конкурса по аквакультуре среди студентов и магистрантов. Авторов лучших работ Собский рыбоводный завод пригласил на оплачиваемую производственную практику.

Церемония награждения победителей всероссийского конкурса «Индустриальная аквакультура сиговых (лососевых) и ее пути развития» состоялась в поселке Харп. Состязание организовали департамент внешних связей округа, Собский рыбоводный завод и совет молодых ученых и специалистов при губернаторе. Цель состязания – создание кадрового резерва научных работников в сфере индустриальной аквакультуры.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, проходило соревнование с 10 марта по 15 мая. Заявки на участие подали представители 35 вузов – от Владивостока до Калининграда. «Работы сильные, читать их было очень приятно. Радует, что есть молодые люди, которые интересуются и желают работать в сфере аквакультуры. У нас есть потребность в молодых кадрах. В летний период завод готов принимать до 5-6 студентов на производственную практику», – отметил директор предприятия Данил Эльтеков.

В течение месяца производственную практику на Собском рыбоводном заводе пройдут учащаяся 1 курса магистратуры Елизавета Абрамова и студентка 3 курса бакалавриата Юлия Стуклова. Обе девушки приехали в Харп из Саратовского государственного аграрного университета имени Н.И. Вавилова. На заводе они будут работать с мальком чира и муксуна на участках по подращиванию молоди.

Собский рыбоводный завод введен в эксплуатацию в 2017 г. В основном предприятие занимается искусственным воспроизводством сиговых с выпуском молоди в реки Обь-Иртышского бассейна на территории округа. По словам Данила Эльтекова, в этом году планируется выпустить 25-35 млн экземпляров навеской 0,5 г.

Fishnews

  • Церемония награждения победителей конкурса состоялась в поселке Харп на Собском рыбоводном заводе. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
  • Собский рыбоводный завод в основном занимается искусственным воспроизводством сиговых. Фото пресс-службы правительства ЯНАО
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