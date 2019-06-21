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На заседании рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море большое внимание уделили ОДУ трески. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Балтийская треска получит передышку

Ученый совет АтлантНИРО рекомендовал снизить на 20% ОДУ трески Балтийского моря в 2020 г. Таким образом планируется уменьшить промысловую нагрузку на запас и сохранить приемлемый уровень освоения квот.

Состояние запаса трески восточной части Балтийского моря, на котором базируется российский промысел, сосредоточенный в 26-м подрайоне ИКЕС, уже несколько лет вызывает опасения. Большое внимание этому вопросу уделялось на прошедшем в апреле 2019 г. заседании рабочей группы ИКЕС по оценке запасов рыб и рыболовства в Балтийском море.

Суммарный вылов восточно-балтийской трески в прошлом году снизился на 30,2% по отношению к 2017 г. и составил 21,6 тыс. тонн. Национальная квота России, установленная в 2018 г. на уровне 5,9 тыс. тонн, была освоена на 57,2% (3,4 тыс. тонн). Это чуть больше 15% от общей добычи трески в этом районе с учетом неофициальных выбросов.

Анализ собранных данных, выполненный специальной подгруппой экспертов национальных институтов по запросу рыбаков Евросоюза, показал, что величина запаса трески восточной Балтики находится за пределами биологически безопасных ориентиров и в состоянии снижения репродуктивной способности. Группа рекомендовала предосторожный подход к управлению промыслом трески с запретом целевого вылова в 2020 г., а также уменьшением добычи этого вида в качестве прилова.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Атлантического филиала ВНИРО (АтлантНИРО), с высокой долей вероятности прибалтийские страны Евросоюза не будут вести промысел восточнобалтийской трески в 2020 г. Плохое состояние запаса, по всей видимости, будет обсуждаться и на встречах представителей России и ЕС по рыболовству в Балтийском море в течение 2019 г.

Расчеты АтлантНИРО с использованием обновленных материалов ИКЕС и данных, полученных на промысле в первой половине текущего года, также говорят о критически низком уровне запаса трески Восточной Балтики и необходимости снизить промысловую нагрузку. Только в этом случае в дальнейшем можно будет рассчитывать на постепенное восстановление запаса. Поэтому объемы ОДУ трески на 2020 г., ранее рекомендованные для российских рыбаков, предложено сократить на 20%.

Материалы, обосновывающие корректировку по треске в сторону уменьшения, были представлены и одобрены на расширенном заседании ученого совета АтлантНИРО. Мнение специалистов института поддержали Западно-Балтийское теруправление Росрыболовства и представители рыбодобывающих организаций Калининградской области, отметили в пресс-службе.

Снижение в 2020 г. объемов квот на вылов трески «не затронет интересов рыбопромыслового сообщества, а позволит в большей мере освоить эти квоты на вылов, выбор которых в последние годы оставался на низком уровне», говорится в сообщении АтлантНИРО. При нынешнем положении дел освоение квот по треске уже в этом году может не дотянуть до требуемых законом 70%.

Планируемая корректировка ОДУ, по мнению ученых, будет способствовать эффективной и рациональной эксплуатации ресурса с учетом особенностей биологии и состояния популяции трески и позволит избежать возможных негативных последствий для рыбодобывающих организаций.

Fishnews

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НазадМетки: ОДУросрыболовство
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