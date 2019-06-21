21 июня 2019 года

В процесс подготовки ОДУ могут внести коррективы

Минсельхоз предлагает изменить процедуру подготовки материалов для утверждения общего допустимого улова. От этого процесса зависит организация рыболовства в России.

В Положение об определении и утверждении общего допустимого улова водных биоресурсов и его изменении предлагается внести поправки. Проект постановления размещен на сайте regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews.

Положение предусматривает, в какие сроки наука должна направлять материалы, обосновывающие общий допустимый улов, в территориальные управления Росприроднадзора или в Росрыболовство. Эти требования предлагается скорректировать: если сейчас это срок до 15 мая, то, согласно проекту, это будет срок «не позднее 1 июня».

Срок, в который Росрыболовство должно направлять материалы допустимого улова на предстоящий год в Росприроднадзор, предлагается сдвинуть с 20 мая на 5 июня.

Период, который отводится на подготовку и направление заключения государственной экологической экспертизы материалов ОДУ, предлагается сократить на полмесяца, определив срок «не позднее 15 сентября».

Также в тексте Положения формулировку «научно-исследовательские организации, находящиеся в его (Росрыболовства – прим. корр.) ведении» предлагается заменить на ВНИРО.

Fishnews