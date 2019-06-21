21 июня 2019 года

Крабов на миллион изъяли на Сахалине

В Сахалинской области пограничники задержали группу браконьеров, добывавших камчатского краба. По предварительной оценке, ущерб водным биоресурсам составил около 1,5 млн рублей.

Задержание произошло в районе реки Поронай, на западном побережье залива Терпения. У браконьеров изъяли более сотни особей камчатского краба, сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

Идет проверка по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов). Известно, что двое задержанных уже имеют судимости за кражу и браконьерство.

Fishnews