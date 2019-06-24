24 июня 2019 года

Итуруп включится в путину с 11 июля

Комиссия по регулированию анадромных видов рыб в Сахалинской области определила сроки вылова горбуши на Южных Курилах и в заливе Терпения. В Южно-Курильской зоне ожидаются основные объемы добычи горбуши в островном регионе.

Добыча горбуши на острове Итуруп откроется 11 июля – такой срок установила областная комиссия по регулированию вылова анадромных видов рыб. Другой южнокурильский остров – Кунашир – должен присоединиться к промыслу 26 июля. Лов здесь традиционно осуществляется на ограниченном участке – от мыса Столбчатый до мыса Докучаева, сообщает корреспондент Fishnews.

На Итурупе промысел ориентировочно будет закрыт 30 сентября, на Кунашире – 10 сентября. Сроки окончания лова могут быть скорректированы в зависимости от фактических подходов.

Рекомендованный вылов горбуши в Южно-Курильской зоне составляет 30,78 тыс. тонн. В основном горбуша ловится на Итурупе. Общий прогноз добычи тихоокеанских лососей на путину в Сахалинской области – около 82 тыс. тонн.

Также комиссия установила сроки промысла горбуши в заливе Терпения – от мыса Терпения до мыса Соймонова (за исключением района от 5 км юго-западнее до 5 км северо-восточнее реки Поронай). Это период с 15 июля до 31 августа. Для района определены периоды пропуска производителей с 17 июля с интервалом «трое суток пропуска – четверо суток промысла».

Fishnews