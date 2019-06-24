24 июня 2019 года

Подводная «Матрешка» принесла серебро юным робототехникам

Команда Центра развития робототехники из Владивостока заняла второе место на Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам. В ходе турнира устройства ликвидировали учебную угрозу рыбным запасам.

18-я Международные соревнования по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition прошли 20-22 июня в американском Кингспорте (штат Теннесси). В состязаниях приняли участие 70 команд из 19 стран.

Представители Центра развития робототехники (Владивосток) выступили в категории Ranger среди других 44 школьных команд из 12 государств. Остальные 25 команд соревновались в студенческой категории Explorer.

В этом году соревнования посвятили подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра. Все команды должны были разработать подводных роботов и различные приспособления для них, чтобы выполнить задания в бассейне. Также участники должны были написать технический отчет на 25 страниц, выступить с презентацией перед жюри, сделать постер для выставки и разработать руководство по эксплуатации робота.

Как отметили в Центре, российская команда достойно выполнила все задачи. Ребята разработали нового робота – «Матрешку». Такое название придумали потому, что он состоит из двух аппаратов: маленький должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только калифорнийцам. Также владивостокские школьники выиграли в номинации «За образцовую технику безопасности» от одного из спонсоров соревнований – Oceaneering International.

В состав команды вошли 10 ребят, которые учатся в разных школах Владивостока и занимаются робототехникой в Центре под руководством опытных наставников.

Fishnews