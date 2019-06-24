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Команда Центра развития робототехники из Владивостока заняла второе место на Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам. Фото Центра

Подводная «Матрешка» принесла серебро юным робототехникам

Команда Центра развития робототехники из Владивостока заняла второе место на Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам. В ходе турнира устройства ликвидировали учебную угрозу рыбным запасам.

18-я Международные соревнования по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition прошли 20-22 июня в американском Кингспорте (штат Теннесси). В состязаниях приняли участие 70 команд из 19 стран.

Представители Центра развития робототехники (Владивосток) выступили в категории Ranger среди других 44 школьных команд из 12 государств. Остальные 25 команд соревновались в студенческой категории Explorer.

В этом году соревнования посвятили подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии, сообщили Fishnews в пресс-службе Центра. Все команды должны были разработать подводных роботов и различные приспособления для них, чтобы выполнить задания в бассейне. Также участники должны были написать технический отчет на 25 страниц, выступить с презентацией перед жюри, сделать постер для выставки и разработать руководство по эксплуатации робота.

Как отметили в Центре, российская команда достойно выполнила все задачи. Ребята разработали нового робота – «Матрешку». Такое название придумали потому, что он состоит из двух аппаратов: маленький должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только калифорнийцам. Также владивостокские школьники выиграли в номинации «За образцовую технику безопасности» от одного из спонсоров соревнований – Oceaneering International.

В состав команды вошли 10 ребят, которые учатся в разных школах Владивостока и занимаются робототехникой в Центре под руководством опытных наставников.

Fishnews

  • Команда Центра развития робототехники из Владивостока заняла второе место на Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам. Фото Центра
  • Российская команда школьников разработала двусоставного робота, которого назвали «Матрешка». Фото Центра развития робототехники
  • Российская команда школьников разработала двусоставного робота, которого назвали «Матрешка». Фото Центра развития робототехники
  • Участники 18-х Международных соревнованиях по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам – International MATE ROV Competition. Фото Центра развития робототехники
  • Команда Центра развития робототехники (Владивосток) на награждении. Фото Центра развития робототехники
  • Команда Центра развития робототехники (Владивосток) на награждении. Фото Центра развития робототехники
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