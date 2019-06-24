24 июня 2019 года

День аквакультуры пройдет на Seafood Expo Russia 2019

11 июля на площадке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге станет Днем аквакультуры. В серии деловых мероприятий по актуальным вопросам отрасли примут участие представители органов власти, бизнеса и международных организаций.

Второй день работы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, будет полностью посвящен обсуждению вопросов товарного рыбоводства. Организатором мероприятий Дня аквакультуры выступает отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН и Евразийским аквакультурным альянсом.

В рамках Дня аквакультуры состоятся расширенные круглые столы с привлечением органов власти, интегрированные в деловую программу рыбопромышленного форума. Кроме того, будут организованы локальные практические семинары для детальной проработки проблемных вопросов отрасли и обмена опытом. Среди участников деловой программы – представители Росрыболовства, профильного ведомства Норвегии, Евразийской экономической комиссии, Союза аквакультуры, научных организаций и рыбоводных предприятий.

Как сообщили Fishnews в ESG, модератором круглого стола на тему «Государственная политика и международный опыт в области аквакультуры» выступит представитель датской компании Eurofish Екатерина Трибилустова. Его участники обсудят условия для развития бизнеса в сфере выращивания товарной рыбы и новые рынки для продукции и услуг аквакультуры.

На втором круглом столе «Вызовы и перспективы для развития аквакультуры как бизнеса» в фокусе внимания будут успешные практики отечественных региональных программ и отдельных рыбоводных предприятий, опыт государственно-частного партнерства в области аквакультуры, а также правовые, финансовые и технологические аспекты культивирования гидробионтов.

В презентационной зоне выставки пройдет серия более узких по формату встреч. Представители отечественных и зарубежных компаний проведут практические семинары, расскажут о своих продуктах и сервисе, поделятся современными методами и рассмотрят опыт аквакультурных предприятий, как с технологической, так и с финансовой точки зрения. Будут затронуты вопросы применения инновационных технологий в аквакультуре, конкурентоспособности продукции, кормопроизводства, повышения продуктивности объектов выращивания методами генетики и селекции. Передовыми наработками поделятся специалисты в сфере разведения рыбы и производства оборудования для рыбоводных хозяйств из Китая, Дании, Исландии, Норвегии и России.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

Fishnews