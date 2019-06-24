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Второй день работы Seafood Expo Russia будет полностью посвящен вопросам товарного рыбоводства. Фото предоставлено Expo Solutions Group

День аквакультуры пройдет на Seafood Expo Russia 2019

11 июля на площадке Seafood Expo Russia в Санкт-Петербурге станет Днем аквакультуры. В серии деловых мероприятий по актуальным вопросам отрасли примут участие представители органов власти, бизнеса и международных организаций.

Второй день работы Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Seafood Expo Russia 2019), которая пройдет совместно с Международным рыбопромышленным форумом в Санкт-Петербурге, будет полностью посвящен обсуждению вопросов товарного рыбоводства. Организатором мероприятий Дня аквакультуры выступает отраслевой выставочный оператор Expo Solutions Group (ESG) совместно с Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) ООН и Евразийским аквакультурным альянсом.

В рамках Дня аквакультуры состоятся расширенные круглые столы с привлечением органов власти, интегрированные в деловую программу рыбопромышленного форума. Кроме того, будут организованы локальные практические семинары для детальной проработки проблемных вопросов отрасли и обмена опытом. Среди участников деловой программы – представители Росрыболовства, профильного ведомства Норвегии, Евразийской экономической комиссии, Союза аквакультуры, научных организаций и рыбоводных предприятий.

Как сообщили Fishnews в ESG, модератором круглого стола на тему «Государственная политика и международный опыт в области аквакультуры» выступит представитель датской компании Eurofish Екатерина Трибилустова. Его участники обсудят условия для развития бизнеса в сфере выращивания товарной рыбы и новые рынки для продукции и услуг аквакультуры.

На втором круглом столе «Вызовы и перспективы для развития аквакультуры как бизнеса» в фокусе внимания будут успешные практики отечественных региональных программ и отдельных рыбоводных предприятий, опыт государственно-частного партнерства в области аквакультуры, а также правовые, финансовые и технологические аспекты культивирования гидробионтов.

В презентационной зоне выставки пройдет серия более узких по формату встреч. Представители отечественных и зарубежных компаний проведут практические семинары, расскажут о своих продуктах и сервисе, поделятся современными методами и рассмотрят опыт аквакультурных предприятий, как с технологической, так и с финансовой точки зрения. Будут затронуты вопросы применения инновационных технологий в аквакультуре, конкурентоспособности продукции, кормопроизводства, повышения продуктивности объектов выращивания методами генетики и селекции. Передовыми наработками поделятся специалисты в сфере разведения рыбы и производства оборудования для рыбоводных хозяйств из Китая, Дании, Исландии, Норвегии и России.

III Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий пройдут с 10 по 12 июля в Санкт-Петербурге на площадке КВЦ «Экспофорум». Оператор Seafood Expo Russia – выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Генеральный информационный партнер выставочных мероприятий – медиахолдинг Fishnews. По данным организаторов, ожидается, что в выставке примут участие более 300 компаний из 35 регионов России и 25 стран.

Fishnews

  • Второй день работы Seafood Expo Russia будет полностью посвящен вопросам товарного рыбоводства. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Будут организованы локальные практические семинары для детальной проработки проблемных вопросов отрасли и обмена опытом. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • На выставке обсудят вопросы применения инновационных технологий в аквакультуре. Фото предоставлено Expo Solutions Group
  • Специалисты рассмотрят вопросы повышения продуктивности рыбы методами генетики и селекции. Фото предоставлено Expo Solutions Group
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    НазадМетки: аквакультуравыставканорвегияросрыболовство
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