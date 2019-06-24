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Калмыкия возместит рыбакам деньги на установку ТСК

В Калмыкии выпустили правила предоставления субсидий, позволяющие рыбацким предприятиям компенсировать расходы на установку технических средств контроля.

Условия и правила, в соответствии с которыми рыбакам будут предоставляться субсидии на приобретение технических средств контроля, утверждены постановлением правительства Калмыкии от 20 июня 2019 г. № 174.

Поддержка оказывается в связи с требованиями об обязательной установке ТСК на маломерных судах.

Механизм субсидирования предполагается использовать для юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей.

Предусматривается, что субсидии предоставляются в текущем финансовом году по затратам, произведенным в том же финансовом году (в России он совпадает с календарным).

Обращаться за поддержкой нужно будет в министерство сельского хозяйства Калмыкии, сообщает корреспондент Fishnews. Для получения субсидии потребуется предоставить в том числе копию договора поставки технических средств контроля в текущем финансовом году.

Информация о начале приема документов будет публиковаться на сайте министерства не позднее 15 ноября. Рассматривать документы будет специальная комиссия, на основе ее рекомендаций руководитель министерства будет решать, включать ли заявителя в перечень получателей субсидии или не включать. Информация о принятых решениях также будет размещаться на сайте регионального ведомства.

Предусматривается, что заявитель, получивший уведомление о включении в перечень, подписывает с министерством соглашение. Для оценки результативности поддержки будет устанавливаться, что объем добычи за текущий финансовый год должен составлять более 70% квоты. Субсидия будет перечисляться не позднее десятого рабочего дня после принятия решения о включении в перечень получателей субсидии.

Fishnews

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