25 июня 2019 года

Ремонт судов вылился в разбирательства с таможней

Камчатская таможня по итогам постконтроля взыскала за первое полугодие более 6 млн рублей в федеральный бюджет. Основные нарушения выявили в случае ремонта морских судов за границей.

Средства в федеральный бюджет Камчатская таможня взыскала по итогам 6 таможенных проверок, проведенных отделением таможенного контроля после выпуска товаров. Возбуждено 15 административных дел. Часть средств будет взыскана в третьем квартале.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатской таможни, основные нарушения таможенного законодательства выявлены при проверках предприятий-судовладельцев, которые ремонтировали морские суда в иностранных портах, а по возвращении в Россию не платили таможенные платежи. По итогам таких проверок взыскано в бюджет государства более 6 млн рублей, возбуждены административные дела.

Fishnews