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Остров Роколл – предмет спора нескольких европейских государств. Фото BBC

Государства Европы спорят за «рыбную» скалу

Brexit актуализировал вопрос государственной принадлежности необитаемого острова Роколл и вод вокруг него. В июне министерство иностранных дел Исландии заявило, что район Хаттон-Роколл является частью континентального шельфа республики.

Скала Роколл – надводная часть разрушенного конуса потухшего вулкана в Атлантическом океане. Этот необитаемый остров не имеет источников пресной воды, его диаметр составляет 27 м, площадь – около 570 кв. м. Роколл служит пристанищем колонии морских птиц, а также окружен богатыми рыбой водами. До 20 века островок считался смертельным местом, морские державы не спешили заявить на него права. Однако после того как стало известно, что вокруг Роколла находятся месторождения нефти и газа, кусочек суши обрел привлекательность и стал ценным для нескольких европейских государств. Уже много лет Великобритания, Ирландия и Исландия спорят о принадлежности каменного острова.

В этом году, 10 июня, Соединенное Королевство и Ирландия возобновили давний спор о принадлежности прилегающей к Роколлу акватории. В частности, правительство Шотландии пригрозило установить вокруг острова 12-мильную зону из-за частого вторжения в его воды ирландских траулеров, пишет BBC.

Ирландское же правительство заявило, что не считает, что на воды вокруг острова распространяется суверенитет какой-либо из стран.

Власти Исландии же обратили внимание, что вокруг Роколла ее рыбаки периодически ловят северную путассу. Согласно заявлению Министерства иностранных дел республики, решение по этому вопросу должно быть достигнуто в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, сообщает корреспондент Fishnews.

Кроме Великобритании, Ирландии и Исландии интерес к ценной скале проявляет и Дания от лица Фарерских островов.

Вопрос о принадлежности острова Роколл и вод вокруг него вновь стал актуален в связи с Brexit. Вероятно, вопрос доступа в акваторию будет предметом переговоров между сторонами уже после выхода Великобритании из состава ЕС, считает BBC.

Fishnews

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