26 июня 2019 года

Ученые Камчатки считают лосось

Сотрудники Камчатского филиала ВНИРО приступили к учету тихоокеанских лососей. Специалисты используют гидроакустические системы автоматического мониторинга и аналоговые звуковизоры.

Работы по контролю за пропуском производителей нерки к местам нереста 3 июня начали в протоке Азабачья (бассейн реки Камчатка). С 22 июня специалисты приступили к учету в реке Озерной (западной).

Как рассказали Fishnews в пресс-службе филиала, гидроакустические системы будут круглосуточно фиксировать количество заходящих в водотоки взрослых особей. Результаты учета на Озерной планируется ежедневно публиковать на сайте КамчатНИРО.

В институте отметили, что использование гидроакустического метода учета позволяет оперативно получать достоверную информацию о пропуске производителей на нерестилища и своевременно принимать решения по регулированию промысла.

Fishnews