27 июня 2019 года

Россияне просят Владимира Путина спасти прибрежные леса

WWF России и Greenpeace вместе со сторонниками обратились к президенту Владимиру Путину. Его призывают срочно принять меры по минимизации негативных последствий нового «закона о защитных лесах», собрано более 163 тыс. подписей.

Ситуация волнует многих

Поправки к Лесному кодексу вступят в силу 1 июля. По мнению экологов, эти изменения, лишающие леса вдоль нерестовых водоемов охранного статуса, ставят под угрозу будущее ценных видов рыб и 50 млн га лесов. 26 июня представители природоохранных организаций передали в администрацию президента 163 098 подписей граждан, обеспокоенных судьбой лесов и рек, сообщили Fishnews в пресс-службе WWF России.

«К сожалению, законопроект, разработанный в исполнение поручения президента, не только не усиливает охрану прибрежных лесов, но ставит их под угрозу уничтожения. Вступление закона в силу приведет к необратимым последствиям: сокращению популяций диких животных, населяющих прибрежные леса, и особо ценных видов рыб, в том числе лососевых, нерестилища которых эти леса защищают. Вырубка прибрежных полос лесов негативно отразится и на человеке, — убежден координатор проектов по лесам высокой природоохранной ценности WWF России Константин Кобяков. — Пострадают рыболовы-любители, представители рыбного бизнеса и рядовые покупатели, которым придется переплачивать за привычные продукты. Мы вместе с Greenpeace неоднократно обращались к органам власти с просьбой внести поправки в новый закон, однако пока нашли поддержку только со стороны российских граждан. Мы благодарим каждого, кто внес свой вклад, ведь сохранить природу мы сможем только объединив усилия».

В WWF России отмечают, что нерестоохранные полосы лесов защищают водоемы от смыва почвы в воду, чрезмерных весенних паводков и обмеления рек в летний период, заиливания нерестилищ.

«То, что под обращением к президенту подписались почти двести тысяч граждан России, говорит о том, что людям небезразлична судьба лесов, — уверен руководитель лесного отдела российского отделения Greenpeace Алексей Ярошенко. — Россияне не считают правильным жертвовать лесным будущим нашей страны ради получения быстрой и сравнительно небольшой прибыли от вырубки нерестоохранных полос. Это значит, что и законодателям пора менять отношение к лесу: рассматривать его не как месторождение бревен, а как основу благоприятной окружающей среды в нашей стране. Конечно, древесина людям тоже нужна — но ее следует добывать не в диких лесах, а выращивать на давно освоенных и сильно преобразованных человеком землях. При правильно организованном лесном хозяйстве в нашей стране можно выращивать в разы больше древесины, чем сейчас, и без уничтожения остатков диких и других особо ценных лесов».

Угроза рыбе и людям

Экологи обращают внимание, что во многих регионах нерестоохранные полосы - практически единственная крупная категория лесов, защищающая остатки дикой природы вне особо охраняемых природных территорий.

«Нерестоохранные полосы важны не только для ценных видов рыб, но и для многих редких и исчезающих животных, занесенных в Красные книги. Например, сохранение таких лесов на юге Дальнего Востока критически важно для выживания рыбного филина — одной из самых крупных сов. Именно в лесах вдоль нерестовых рек в основном гнездятся скопы и орланы-белохвосты. Вырубка нерестоохранных полос приведет к разрушению их среды обитания, а значит, значительному сокращению численности. Мы не должны этого допустить», — настаивает эксперт по особо охраняемым природным территориям российского отделения Greenpeace Михаил Крейндлин.

По новому закону, ширина защитных лесных полос вдоль нерестовых водоемов сокращается с 1000 м (в отдельных случаях 3000 м и 500 м) до 50-200 м. В итоге общая площадь нерестоохранных лесов уменьшится как минимум в 5 раз, что поставит под угрозу нерестилища тихоокеанских лососей, атлантического лосося (семги), осетровых, сиговых и других ценных видов рыб, уверены экологи.

«Структура грунта дна водоема крайне важна для нереста рыбы. Его изменение в результате смыва песка, неизбежного при вырубке лесов вокруг, приведет к исчезновению нерестилища. Ежегодное воспроизводство запасов рыбы критически важно для рыболовства — зачастую основного источника продуктов питания и доходов местного населения. Очень обидно ради одноразовой выгоды лесопромышленников жертвовать интересами людей, — говорит директор программы по устойчивому морскому рыболовству WWF России Мирон Боргулев. — Отменить вступление закона в силу невозможно, а прежние обращения природоохранных организаций были проигнорированы органами власти. Тем не менее еще есть шанс сохранить значительную часть природных территорий».

По мнению экологической организации, только благодаря выделенным в 1958 г. в отдельную категорию нерестоохранным полосам лесов еще сохранены важнейшие нерестовые реки. А заодно удалось сберечь и значительные площади биологически ценных лесов вдоль них и многие важные для коренных жителей таежных регионов угодья, часто располагающиеся именно возле рек.

«Безусловно, принятие закона, разрешающего освоение прибрежных лесов, окажет пагубное воздействие на коренные народы. Основу их жизни составляет связь с природой, а основные виды деятельности — это охота, рыболовство и натуральные промыслы. Вырубка лесов вдоль нерестовых рек лишит малочисленные народы источника питания и приведет к разрушительным наводнениям и засухам. Уже сейчас повсеместная вырубка лесов вблизи нерестоохранных зон подтачивает безопасность водоемов. А с 1 июля масштаб бедствия станет просто колоссальным. Тяжело наблюдать, что федеральные законы принимаются без учета рисков для людей и природы. Такие инициативы законодателей необходимо отслеживать», — уверен представитель коренного народа удэге, директор Российского учебного центра коренных народов и председатель правления Центра содействия коренным малочисленным народам Севера Родион Суляндзига.

Нужен мораторий на рубку

По информации WWF России, Федеральное агентство по рыболовству, обеспокоенное угрозой нерестоохранным лесам, начало работу над альтернативными правовыми механизмами защиты. В планах ведомства формирование в регионах рабочих групп, которые определят границы рыбоохранных заповедных зон, создаваемых на месте нерестоохранных лесных полос. Экологи предложили экспертную помощь в этой работе.

Прохождение всех процедур по всем нерестовым рекам России займет около года, отмечают «зеленые». Чтобы защитить леса на время этого переходного периода и не допустить их уничтожения, необходимо ввести мораторий на вырубку в нерестоохранных полосах до завершения работ по установлению на их месте рыбохозяйственных заповедных зон, считают в WWF России.

«Сокращение нерестоохранных полос лесов подорвет популяции диких лососей, которые являются крайне важной составляющей всей экосистемы бассейна Амура, частью традиционного образа жизни коренных малочисленных народов и стратегическим ресурсом Дальнего Востока. На юге Дальнего Востока эти леса не только выполняют функцию защиты водных ресурсов. Долинные леса - важный элемент эконета, их потеря губительна для многих видов», — объясняет координатор проектов по особо охраняемым природным территориям Амурского филиала WWF России, координатор Года лосося в Амурском экорегионе Ольга Чеблукова.

Fishnews