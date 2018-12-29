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От вырубки нерестоохранных полос леса пострадают и рыбаки, заявляют экологи. Фото Алексея Веселова

В правке Лесного кодекса обошлись без мнения экологов

Президент Владимир Путин подписал закон о защитных лесах. Ранее WWF России и Гринпис просили главу государства наложить на документ вето. Экологи утверждают, что эти поправки несут угрозу как для лесных ресурсов, так и для ценных видов рыб.

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 538 вносит изменения в Лесной кодекс, сообщает корреспондент Fishnews. Документ устанавливает 5 категорий защитных лесов: расположенные на ООПТ; расположенные в водоохранных зонах; выполняющие функции защиты природных и иных объектов; ценные леса и городские леса.

К ценным лесам отнесены нерестоохранные полосы – «леса, расположенные в границах рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон, установленных в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

В Минприроды принятие закона назвали частью системной работы и серьезным шагом вперед в сфере сохранения защитных лесов.

«Закон устанавливает категорический запрет на проведение сплошных рубок в целях заготовки древесины в лесах, расположенных в водоохранных зонах, в городских лесах, а также в защитных лесах иных категорий, в том числе в нерестоохранных полосах лесов, в лесопарковых и зеленых зонах», – заявил заместитель министра природных ресурсов и экологии – руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Валентик.

Однако у экологов другое мнение. WWF России отмечал, что новый закон сокращает фактическую площадь защитных лесов по берегам нерестоохранных водоемов с 1 км до 50-200 м, повлечет за собой возможность легального сокращения площади нерестоохранных полос лесов более чем в 10 раз. Таким образом, на территории не менее 50 млн га ранее защитных лесов теперь разрешены сплошные рубки, сделали вывод в природоохранной организации.

«С учетом нехватки доступных ресурсов древесины во многих регионах страны данные леса с высокой вероятностью будут вырублены уже в ближайшее время, что нанесет непоправимый ущерб не только лесным экосистемам, но и повлечет за собой ухудшение качества воды и возможное сокращение нерестилищ и популяций ценных видов рыб в 5 раз», – говорилось в пресс-релизе WWF России.

После принятия закона Госдумой организация направила официальные обращения президенту и в Совет Федерации с призывом незамедлительно наложить вето на документ и отправить его на доработку.

С аналогичной просьбой к главе государства обращался и Гринпис. Исполнительный директор его российского отделения Сергей Цыпленков заявил, что закон фактически ликвидирует одну из категорий защитных лесов — нерестоохранные полосы — и сокращает их до границ рыбоохранных зон или рыбохозяйственных заповедных зон.

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