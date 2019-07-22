22 июля 2019 года

Аквафермы Приангарья пострадали от наводнения

В Иркутской области из-за паводков затоплены три участка пастбищной аквакультуры в Тулунском и Нижнеудинском районах. Ущерб оценивает специальная комиссия.

Первоначальный расчет сделан по актам выпуска на РВУ. Федеральное агентство по рыболовству по поручению Минсельхоза принимает участие в оценке ущерба, причиненного аквафермам и водным биоресурсам.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, промысел в водохранилище продолжается в традиционном режиме. Негативных последствий от наводнения для ВБР (в том числе от заморов), по имеющейся информации, не выявлено. Вреда для нереста нет, так как весенний нерест уже завершился, прошел скат молоди, отметили в Росрыболовстве.

Возможный вылов водных биоресурсов в 2019 г. для Иркутской области рекомендован в объеме 4 990 тонн. Промысел в реках бассейна Ангары, на притоках которого (реки Ия, Ока (Уда) и другие) и произошло наводнение, запрещен бассейновыми правилами рыболовства, там ведется только любительская рыбалка, обратили внимание в ФАР.

По информации федерального агентства, подъем уровня воды в водохранилище в июне - начале июля может благоприятно сказаться на условиях воспроизводства летне-нерестующих видов – акклиматизированного амурского сазана, карася и амурского сома. В целом повышение уровня водохранилища после продолжительного маловодья положительно влияет на состояние рыбных запасов, заметили в Росрыболовстве.

Негативные последствия для ВБР, по данным ведомства, возможны в результате резкой сработки уровня водохранилища: рыба, зашедшая в пойменные озера при высоком уровне, не сможет из них скатиться в основные русла рек и далее в водохранилище.

Fishnews