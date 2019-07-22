22 июля 2019 года

Рыболовы НАО подняли вопрос с ценами на путевки

В Ненецком автономном округе рыбаки-любители выразили недовольство резким подорожанием путевок на семгу. Вопрос планируют рассмотреть на открытом заседании территориального рыбохозяйственного совета.

Около десятка рыбаков-любителей пришли к офису отдела Северного филиала Главрыбвода в Нарьян-Маре. Претензии граждан вызвало повышение стоимости путевок на вылов семги. По их словам, цена рыбалки на участках «Чайкино» и «Городской» выросла с 2 до 3 тыс. рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов, экологии и АПК.

Цены на путевки устанавливает Главрыбвод. В письме этого ведомства в департамент изменение тарифов объяснили тем, что цена не повышалась с 2016 г., а также издержками. Вопрос о стоимости путевок планируется рассмотреть на очередном заседании территориального рыбохозяйственного совета НАО в конце июля – начале августа. Заседание пройдет в открытом режиме, подчеркнули в департаменте.

Еще одним поводом для недовольства рыбаков стало изменение времени лова. Сейчас добывать семгу запрещено с 22:00 до 4:00. По информации департамента, это ограничение установила региональная комиссия по анадромным в соответствии с рекомендациями науки.

Fishnews