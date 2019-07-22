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Товарная рыба на акваферме в Подмосковье

Рыбоводам приготовили новые меры поддержки

Утвержден перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов - для производителей, заключивших соглашения о повышении конкурентоспособности. В список попали некоторые виды расходов в сфере аквакультуры.

Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» утверждены постановлением правительства от 26 апреля 2019 г. № 512. Предусматривается возмещение недополученных расходов по льготным кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и ИП. Сфера деятельности - производство, переработка и реализация сельхозпродукции.

Соответствующий перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов утвержден приказом Минсельхоза от 9 июля 2019 г. № 389 Как сообщает корреспондент Fishnews, к таким направлениям отнесены инвестпроекты по кредитным договорам, заключенным с 1 июня 2019 г. на срок от 2 до 5 лет, на приобретение сооружений, машин, оборудования специальных устройств и приборов для аквакультуры (предусмотренных классификатором).

Также в список попали «рыбные» инвестпроекты по кредитным договорам, заключенным с 1 июня 2019 г. на срок от 2 до 8 лет. В частности, на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов рыбоводной инфраструктуры и объектов по переработке, хранению продукции товарной аквакультуры, включая приобретение перерабатывающего, холодильного и морозильного оборудования. А также на строительство, реконструкцию и модернизацию портовой инфраструктуры для хранения и (или) перевалки и реализации рыбы (продукции товарной аквакультуры).

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