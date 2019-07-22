22 июля 2019 года

Кадры для рыбпрома Узбекистана поможет обучить астраханский вуз

Астраханский государственный технический университет в этом году откроет в Ташкенте филиал. Его задача - подготовка высококвалифицированных кадров для рыбной отрасли Узбекистана.

В 2020-2021 учебном году филиал начнет обучение студентов по бакалаврским программам. Специальности - «водные биоресурсы и аквакультура», «экология и природопользование», «технология производства и переработки рыбных продуктов», а также «экономика рыбоводства». Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Узбекистана со ссылкой на постановление Правительства Республики.

В 2019-2020 учебном году Ташкентский государственный аграрный университет совместно с филиалом продолжит подготовку кадров в русской группе по направлению бакалавриата «водные биоресурсы и аквакультура». Обучение будет вестись в очной форме на платно-контрактной основе. Выпускники филиала получат дипломы АГТУ, признаваемые в Узбекистане.

Fishnews