30 июля 2019 года

Горбуша Карагинской подзоны оправдала ожидания

К 28 июля уловы горбуши в Карагинской подзоне составили более 180 тыс. тонн, отмечают ученые. Таким образом, превышен первоначальный прогноз КамчатНИРО по освоению этого лосося в промрайоне.

Ежегодно в Карагинской подзоне добывают порядка 40-70% от общего вылова лососей камчатских стад. В основном в промрайоне осваивают горбушу.

Специалисты Камчатского филиала ВНИРО (КамчатНИРО) на основании комплекса научных данных разработали материалы, обосновывающие вылов в Карагинской подзоне 180 тыс. тонн горбуши в нынешнюю путину. 25 июля решением Бюро отраслевого совета по промысловому прогнозированию при Росрыболовстве объемы скорректировали в сторону увеличения на 40 тыс. тонн.

Наиболее мощные нерестовые подходы в подзоне отмечены в центральной и южной частях Карагинского залива, где и развернулся масштабный промысел, сообщили Fishnews в пресс-службе КамчатНИРО. По данным института, на 28 июля в целом по промрайону освоены рекордные 182,8 тыс. тонн.

В настоящее время динамика суточного освоения пошла на спад: если до 25 июля суточный вылов промышленных предприятий достигал 10,7 тыс. тонн, то сейчас он снизился до 8,5 тыс. тонн, отмечают ученые. Окончание анадромного хода горбуши в районе традиционно приходится на конец первой декады августа. У специалистов есть все основания надеяться, что еще не менее 20 тыс. тонн горбуши будет освоено на северо-востоке Камчатки.

Fishnews