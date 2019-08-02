Новости
По информации краевой прокуратуры, иностранцы незаконно добывали в российских водах краба-стригуна опилио

Иностранцам огласили приговор по «крабовому» делу

В Приморском крае суд рассмотрел дело четверых иностранцев, обвиненных в незаконной добыче 422 крабов-стригунов опилио. Задержанным пограничниками «гостям» назначили различные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Хасанский районный суд установил, что в январе один из иностранцев, не имея документов на право въезда в Россию, на самоходном плавсредстве пересек госграницу РФ в Японском море. При этом на борту находились еще трое его соотечественников, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По информации надзорного ведомства, в российских терводах зарубежные «гости» ловили краба донной сетью. Браконьерство пресекли пограничники, все стригуны опилио были выпущены.

Суд признал фигурантов виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного плавсредства и запрещенного орудия лова, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Одного из задержанных также признали виновным по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). Иностранцев приговорили к лишению свободы в колонии-поселении на сроки от 1 года 3 месяцев до 1 года 5 месяцев. Одному из них назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, он обжалуется защитой.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: браконьерствокраб
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое развитие получит ситуация с введением крабовых аукционов?

От первого лица

Президент ВАРПЭ Герман ЗВЕРЕВ

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ)

Герман ЗВЕРЕВ

Сколько стоит рыбная отрасль России?

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Елена АФАНАСЬЕВА. Фото с личного сайта сенатора

Член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

Елена АФАНАСЬЕВА

Сенаторы будут следить за ситуацией с аукционами

Все материалы

Интервью

Генеральный директор Архангельского тралового флота Алексей ЗАПЛАТИН

Генеральный директор Архангельского тралового флота

Алексей ЗАПЛАТИН

Инвестпрограмма АТФ – это деньги крабового бизнеса

Директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза России Евгений КАЦ

Директор депрыбхоза Министерства сельского хозяйства России

Евгений КАЦ

По правилам рыболовства предстоит большая работа

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот» Евгений НОВОСЕЛОВ

Генеральный директор компании «Океанрыбфлот»

Евгений НОВОСЕЛОВ

Увеличиваем присутствие на российском рынке

Помощник капитана Елена ПЕТРУЧАК

Помощник капитана СТРМ «Вардхольм» (Южно-Курильский рыбокомбинат)

Елена ПЕТРУЧАК

Кто сказал, что работа в море не женское дело?

Все интервью

Личное мнение

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ Вячеслав ЗИЛАНОВ

Член научно-экспертного совета Морской коллегии при Правительстве РФ

Вячеслав ЗИЛАНОВ

Рыбакам надо звонить во все колокола

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Проекты по крабовым квотам нуждаются в доработке

Все материалы

Крупным планом

Несмотря на компактность модульного завода, вся логистика продукта и тары здесь осуществляется по транспортерным линиям

Рыбопереработка в контейнерах? 120 тонн не проблема!

На Восточном экономическом форуме проект завода в Устьевом главе Росрыболовства Илье ШЕСТАКОВУ представил гендиректор «Витязь-Авто» Алекс РАМАНАУСКАС

Инвестквоты с сюрпризом

В прошлом году специалисты Волжско-Каспийского филиала ВНИРО провели полевые испытания бортового подхвата для добычи кильки. Фото пресс-службы КаспНИРХ

Наука ищет новые подходы к кильке

В прошлом году за рекордную «красную» путину Камчатка взяла почти 500 тыс. тонн лососей

Новые результаты Камчатки

Все материалы

События

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Санкт-Петербурге с 10 по 12 июля

Рыбные дни удались

Работа на лососевых рыбоводных заводах ежегодно начинается в сентябре и длится вплоть до июня

Рыбоводная помощь Амуру

Все события

Продвигая рыбу

Минтай пришел

Минтай пришел

Fishering Service - 25 лет

Fishering Service - 25 лет

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2019 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России.