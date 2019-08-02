02 августа 2019 года

Иностранцам огласили приговор по «крабовому» делу

В Приморском крае суд рассмотрел дело четверых иностранцев, обвиненных в незаконной добыче 422 крабов-стригунов опилио. Задержанным пограничниками «гостям» назначили различные сроки лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Хасанский районный суд установил, что в январе один из иностранцев, не имея документов на право въезда в Россию, на самоходном плавсредстве пересек госграницу РФ в Японском море. При этом на борту находились еще трое его соотечественников, сообщили Fishnews в пресс-службе прокуратуры Приморского края.

По информации надзорного ведомства, в российских терводах зарубежные «гости» ловили краба донной сетью. Браконьерство пресекли пограничники, все стригуны опилио были выпущены.

Суд признал фигурантов виновными по части 3 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча водных биоресурсов с применением самоходного плавсредства и запрещенного орудия лова, совершенная группой лиц по предварительному сговору). Одного из задержанных также признали виновным по части 1 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение госграницы). Иностранцев приговорили к лишению свободы в колонии-поселении на сроки от 1 года 3 месяцев до 1 года 5 месяцев. Одному из них назначили штраф в размере 80 тыс. рублей.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил, он обжалуется защитой.

Fishnews